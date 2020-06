Sono stati diffusi i palinsesti delle reti Mediaset per la stagione televisiva estiva 2020. Tanti i programmi, le serie televisive e i film che terranno compagnia agli spettatori durante i mesi di luglio e agosto, i più caldi in assoluto della stagione. Tra questi il ritorno di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Su Rete 4, invece, tornerà la soap opera Una Vita in prima serata.

I palinsesti Mediaset di luglio e agosto: ritorna La sai l'ultima

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di luglio e agosto rivelano che su Canale 5 ci sarà spazio al martedì sera per le puntate della nuova stagione di Temptation Island, uno dei programmi più attesi e seguiti dal pubblico durante la stagione estiva.

Il programma, come da tradizione, metterà alla prova i sentimenti di alcune coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni.

Sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, proseguiranno le repliche di alcuni show di successo come nel caso di Tu si que vales, che in queste settimane di messa in onda ha registrato una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori. E poi ancora sono state annunciate le repliche di All Together now, lo show condotto da Michelle Hunziker e quelle di Ciao Darwin con Paolo Bonolis, che proseguiranno al sabato sera per poi lasciare spazio alle repliche de La Sai l'ultima con Ezio Greggio.

Per quanto riguarda le serie televisive, invece, nel prime time di luglio e agosto di Canale 5, andranno in onda le puntate della fiction francese L'ora della verità che vede protagonista anche Caterina Murino.

E poi ancora ci sarà spazio per: Manifest 2, Council of Dads e Olivia.

Su Rete 4 ritorna la soap Una Vita in prime time

Nel preserale, invece, proseguiranno le repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis ma dal 27 luglio verranno riproposte le repliche di The Wall, il game show condotto da Gerry Scotti che a partire dal 31 agosto proporrà la nuova edizione di Caduta Libera.

In access prime time, invece, Striscia la notizia cederà il posto a Paperissima Sprint.

Il palinsesto estivo di Italia 1, invece, prevede la messa in onda delle nuove puntate di Chicago PD, Chicago Med e Chicago Fire oltre al ritorno della trasmissione Pressing in seconda serata. Occhi puntati anche sul palinsesto di Rete 4 che durante i mesi di luglio e agosto trasmetterà in prime time le nuove puntate della soap opera Una vita, programmate al sabato sera.

Previste anche le repliche di Freedom con Roberto Giacobbo mentre in access prime time proseguirà l'appuntamento in diretta con Stasera Italia.