Per gli amanti di Ballando con le Stelle ci sono delle importanti novità in vista della quindicesima edizione. Secondo quanto riportato da Dagospia, il dance-show condotto da Milly Carlucci potrebbe essere trasmesso due volte a settimana: martedì e sabato.

L’indiscrezione su Ballando con le stelle

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha parlato del suo programma cult Ballando con le Stelle. La conduttrice Rai oltre a fornire delle anticipazioni sul cast ha dichiarato che la messa in onda dovrebbe avvenire a settembre.

Lo show dedicato al mondo della danza, a causa della pandemia da coronavirus, ha subito uno stop.

Altrimenti sarebbe dovuto andare in onda lo scorso marzo.

Secondo Dagospia la Rai starebbe pensando a un raddoppio per il dance-show. La data di messa in onda potrebbe essere il martedì e il sabato. Ovviamente, al momento si tratta di voci di corridoio, poiché né la conduttrice né in quel di Viale Mazzini è stato confermato nulla. In un primo momento sembrava che Ballando con le Stelle dovesse essere trasmesso proprio il secondo giorno della settimana: una soluzione per non rinnovare la sfida eterna del sabato sera con Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Tuttavia il pubblico del sabato sera potrebbe essere più propenso a seguire Ballando con le Stelle fino a tarda notte il sabato anziché il martedì.

Insomma, in Rai dopo la conferma della messa in onda, si starebbe lavorando sulla diretta. Magari la decisione potrebbe essere presa anche in vista dei nuovi progetti di lavoro di Milly Carlucci.

Milly Carlucci svela il cast

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha annunciato alcuni nomi del cast di Ballando con le stelle.

La conduttore Rai ha fatto il nome di Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Vittoria Schifano, Rosalinda Celentano e Barbara Buchet. Ad unirsi a loro ci saranno Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Lina Sastri, Antonio Maria Catalani, Elisa Isoardi e Daniele Scardina. Per Alessandra Mussolini le trattative sarebbero ancora in corso.

Per quanto riguarda i ballerini professionisti, l’unica cosa certa sarà l’uscita di scena di Samatha Togni. Quest’ultima, fresca di matrimonio, sarebbe in procinto di approdare a Rai 2 nel programma I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli in sostituzione di Roberta Morise.

Milly Carlucci anticipa il ritorno de Il Cantante Mascherato

In attesa di capire se Ballando con le Stelle raddoppierà o meno, Milly Carlucci ha annunciato anche la seconda stagione de Il Cantante Mascherato. Visto lo strepitoso successo, la Rai ha confermato lo show. La conduttrice ha ipotizzato che i concorrenti potrebbero essere di più rispetto alla prima edizione.