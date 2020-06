Lunedì 22 giugno, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful incentrato sulla fine del matrimonio di Hope e Liam. Logan restituirà la fede nuziale al marito, il quale non potrà fare a meno di accettare la decisione di Hope. Amareggiato e deluso, il giovane deciderà di fare ritorno da Steffy e dalle bambine, con le quali, d'ora in avanti, passerà il suo tempo. Le manipolazioni di Thomas saranno riuscite a dividere la coppia che, nonostante tutto, non riuscirà a nascondere il fatto di amarsi ancora.

Anticipazioni Beautiful. l'ultimo incontro tra Liam e Hope

Liam e Hope si appresteranno ad iniziare una nuova vita lontani uno dall'altra, nonostante i due siano ancora innamorati, saranno vicinissimi al divorzio.

La decisione di Hope verrà accettata a malincuore da Liam, che non la vorrà più veder soffrire. Spencer quindi, per volere della moglie, tornerà a occuparsi a tempo pieno di Kelly e Phoebe, mentre Hope farà da madre al piccolo Douglas, il figlio di Thomas rimasto orfano di madre dopo la morte di Caroline. Nel corso del nuovo appuntamento di Beautiful, Liam e Hope concluderanno la loro ultima serata insieme e Hope riconsegnerà al marito l'anello nuziale.

Hope si toglie la fede nuziale, il matrimonio con Liam è finito

Con la restituzione della fede nuziale si concluderà di fatto il matrimonio di Liam e Hope. Spencer quindi, seppur a malincuore, lascerà la casa che ha condiviso con la moglie e si appresterà a tornare da Steffy.

Il dolore per la fine del suo matrimonio non sembrerà dargli pace, convinto che il tutto sia avvenuto a causa delle manipolazioni di Thomas. Steffy intanto, attenderà l'arrivo di Liam. La ragazza sarà felice di riaccogliere l'ex marito, anche se lei stessa sarà dispiaciuta per la fine del matrimonio con Hope.

In tutta questa situazione, solo Thomas sembrerà essere felice dell'imminente divorzio e pregusterà il momento in cui riuscirà riconquistare il cuore di Hope.

Ridge felice per il ritorno di Liam da Steffy

La vicenda legata alla separazione tra Liam e Hope, porterà a nuovi risvolti nei prossimi episodi di Beautiful.

Dalle anticipazioni infatti, si verrà a sapere che cominceranno a nascere alcuni screzi tra Brooke e Ridge, a causa delle decisioni dei loro figli. Lo stilista infatti, darà pieno appoggio a Thomas e sarà felice per il ritorno di Liam da Steffy. Dall'altro canto, Brooke non approverà affatto la scelta di Hope di lasciare Liam. In tutto ciò, sarà da capire quello che succederà tra Xander, Flo e Zoe, dopo che Avant sarà venuto a conoscenza del segreto sullo scambio di culle.

In attesa di ulteriori novità in merito, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful, andrà in onda lunedì 22 giugno su canale 5, nel consueto orario delle 13:40.