Un nuovo episodio di Beautiful attende i telespettatori venerdì 19 giugno su Canale 5. A partire dalle ore 13:40 circa, i fan assisteranno ad un ultimo incontro tra Liam e Hope, i quali non riusciranno a nascondere i propri sentimenti. Nonostante la decisione della Logan di separarsi dal marito, tra i due coniugi l'amore sarà tutt'altro che finito.

Intanto Xander, dopo aver saputo la verità sullo scambio di culle, sarà sconvolto e inorridito da quanto orchestrato da Reese con la complicità di Flo e Zoe. Proprio la modella, fidanzata di Xander, avrà un duro confronto con il giovane, il quale non avrà nessuna intenzione di essere complice di un crimine del genere.

Beautiful, trama venerdì 19 giugno: Liam e Hope ad un passo dalla separazione

Dalle anticipazioni riguardanti l'episodio di Beautiful, si viene a sapere che Hope e Liam si incontreranno poco prima di firmare i documenti della separazione. Il giovane Spencer non sarà riuscito a far cambiare idea alla moglie, che da tempo ha deciso di chiudere il loro matrimonio per il bene dei bambini. Secondo la giovane Logan, in questo modo, Liam avrà la possibilità di vivere la quotidianità con Kelly e Phoebe, mentre lei si occuperà di Douglas.

In tutto ciò, Brooke e Ridge cominceranno ad avere dei dissapori proprio a causa dei loro figli. In particolare Brooke infatti non appoggerà affatto la decisione della figlia, mentre Ridge si mostrerà felice del fatto che Liam possa tornare da Steffy e le bambine.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope si amano ancora, nonostante siano prossimi al divorzio

L'amore che Liam e Hope nutrono nei confronti uno dell'altra, non sembrerà cessare nemmeno dopo la drastica decisione presa dalla donna. I due si ritroveranno poco prima di firmare i documenti del divorzio e non riusciranno a a fare a meno di confessarsi reciprocamente di amarsi ancora.

Nonostante ciò però, Hope sembrerà decisa ad andare per la sua strada e Liam non potrà far altro che assecondare i desideri della sua quasi ex moglie. Nel frattempo, alla Forrester, Xander sarà sconvolto e inorridito dopo aver scoperto dello scambio di culle.

Xander vorrebbe dire a Hope e Liam che Beth è viva

Nel corso degli ultimi episodi, Xander ha scoperto la verità sullo scambio di culle, origliando una conversazione tra Flo e Zoe. Il giovane Avant, dopo la lunga spiegazione di Zoe su quanto accaduto a Catalina, si renderà conto di non voler essere complice di una simile menzogna. La piccola Beth è viva e, stando al giovane, Liam e Hope meritano di sapere la verità.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi in merito a Liam e Hope e alla fine del loro matrimonio, si ricorda che la soap tv Beautiful, va in onda tutti i pomeriggi, ad eccezione della domenica, su Canale 5, a partire dalle ore 13:40.