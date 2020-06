Nuovi intrecci nella vita di Hope nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni raccontano che, dopo aver trovato Beth, Thomas non le darà pace. Il giovane rampollo farà di tutto per riaverla nella sua vita, per nulla pentito di averle nascosto la verità su Phoebe. La tensione sarà altissima, tanto da coinvolgere le intere famiglie Forrester e Logan.

Thomas penserà bene di inscenare la sua morte per poter ricattare Hope, da sempre il lotta con i suoi sensi di colpa. Se mamma Brooke la difenderà dicendole di ripagarlo con la stessa moneta, Ridge si schiererà dalla parte di suo figlio, finendo per allontanarsi dalla Logan.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope verrà nuovamente ingannata da Thomas, che fingerà di essere cambiato e di essere pronto ad una relazione ''sana'', anche per il bene del piccolo Douglas. Nel frattempo, Sally penserà a come riprendersi Wyatt e mettere all'angolo Flo. Il suo machiavellico piano sarà al limite dell'assurdo.

Beautiful, trame puntate americane: il piano di Thomas

Nelle puntate americane della soap, il matrimonio di Brooke e Ridge arriverà al capolinea. Troppo diverse le loro vedute sul triangolo amoroso (e non solo) composto da Hope-Liam-Thomas. La Logan non accetterà il fatto che il marito abbia il coraggio di difendere suo figlio dopo tutto il male fatto, a partire dall'incidente che ha causato il decesso di Emma Barber (ancora senza un colpevole) fino al silenzio sullo scambio di culle di Beth e Phoebe.

Ridge invece crederà che Thomas abbia fatto la scelta giusta chiedendo ad Hope di perdonarlo e di tornare a vivere con lui e Douglas.

Brooke e Ridge non sanno ancora che Thomas è vivo e che ha inscenato la sua morte scambiando le etichette della vasca d'acido nella quale è caduto durante un litigio con Hope.

I due continueranno a discutere animatamente, mentre il giovane Forrester si recherà da Hope per ricattarla: se non tornerà con lui, racconterà a tutti che ha tentato di ucciderlo.

Scacco matto a Brooke

Dopo il litigio con Brooke, Ridge cercherà un po' di conforto in Shauna che, decisa a conquistarlo, starà ovviamente dalla sua parte.

Intanto, Thomas si presenterà dalla Logan, che rimarrà senza fiato nel vederlo vivo. Il Forrester Jr. la ricatterà, intimandole di non ostacolare il rapporto tra lui e sua figlia se non vuole che la polizia venga a sapere quello che è successo nel magazzino della casa di moda.

Senza alternativa, Brooke non potrà fare altro che accettare le condizioni del folle Forrester. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope e Thomas parleranno con Douglas, felice di poter riabbracciare suo padre. Hope rassicurerà il piccolo, dicendogli che ora è la sua nuova mamma e che non lo abbandonerà mai più.

Liam preoccupato per Hope nelle puntate americane di Beautiful

Mentre Shauna si presenterà al fianco di Ridge per la festa del Ringraziamento, Hope e Liam progetteranno una breve vacanza con Beth, così da passare un po' di tempo tutti insieme per la prima volta.

La reazione di Thomas non tarderà ad arrivare e non sarà certo piacevole.

Dopo aver riflettuto a lungo, Brooke Logan si farà coraggio e racconterà a Liam ed Hope delle minacce di Thomas. A quel punto, il giovane Spencer capirà che la sua famiglia è in serio pericolo. Infine, come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Sally macchinerà un piano per riprendersi Wyatt. La Spectra è disposta a tutto per mettere all'angolo Flo, anche a costo di rischiare di finire in carcere. Cosa avrà in mente? Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprire come evolveranno le trame della soap opera americana.