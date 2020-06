Il segreto sullo scambio di culle di Beth sta per venire a galla in Beautiful: le anticipazioni rivelano che, grazie all'aiuto inconsapevole di Douglas, Liam inizierà a indagare sulla presunta gravidanza di Flo. Dopo aver telefonato alla clinica in cui è stata dichiarata la nascita di Phoebe, Spencer scoprirà tutta la verità. Sarà così che Beth potrà tornare a casa con lui e con la sua madre biologica Hope.

A fare le spese di questo torbido inganno sarà Steffy, costretta a separarsi da colei che credeva sua figlia, seppur adottiva. Nelle prossime puntate di Beautiful infatti, la giovane Forrester verrà informata del fatto che Phoebe è in realtà Beth.

Disperata, Steffy farà di tutto per non mandare in pezzi la famiglia che aveva ricostruito con tanta fatica. La sua ostinazione darà il via a una serie di eventi drammatici.

Beautiful, trame puntate americane: la resa dei conti

Come un fulmine a ciel sereno, la vita di Steffy verrà spezzata. Non solo dovrà dare l'addio a sua figlia, ma dovrà anche accettare il fatto che Liam torni da Hope, ora che Beth è viva. Il suo carattere forte e volitivo emergerà anche in questa occasione.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Hope non sarà così generosa con Steffy. Nonostante le prometta di farle vedere Beth quando lo desidera, preferirà invece passare tutto il tempo con sua figlia, dimenticandosi del dolore della sua rivale in amore.

Liam non se la sentirà di abbandonare Steffy, capendo quanto stia soffrendo. Inevitabilmente, il suo atteggiamento porterà a una frattura con Hope.

L'ultimatum di Hope

La giovane Logan sarà chiara con Liam. Se tornerà da Steffy e se le farà vedere Beth senza il suo consenso, la loro relazione terminerà.

A nulla serviranno le spiegazioni di Spencer, dispiaciuto per la sofferenza immane che sta provando la ex moglie, costretta a separarsi da quella che credeva essere sua figlia Phoebe.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Steffy non mollerà la presa. Ancora innamorata di Liam, inizierà a pensare a un piano per riprenderselo.

In fondo non sarebbe la prima volta: i telespettatori più affezionati si ricorderanno di quando Steffy, in combutta con suo fratello Thomas, era riuscita a tenere Hope separata da Liam in Messico.

Steffy pronta a tutto per riavere Liam in Beautiful

La storia d'amore tra Steffy e Liam è stata interrotta diverse volte per colpa di terze persone e del destino avverso. La giovane Forrester non sarà più disposta a stare separata dall'ex marito, anche se Beth è stata ritrovata. In fondo Hope è legata a Thomas e ha promesso di fare da madre a Douglas. La sua vita sentimentale non può essere spezzata di nuovo e sarà pronta a tutto per fare in modo che ciò non accada.

Sarà così che Steffy si rivolgerà all'unica persona che, come lei, ha tutti buoni motivi per separare Liam e Hope: Thomas.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Forrester Jr. accetterà di buon grado di aiutare la sorella, sperando così di riconquistare il cuore di Hope.