Il cast di Beautiful, dopo lo stop delle riprese causato dall'attuale emergenza sanitaria avvenuto a marzo, è pronto a tornare sul set. Già da diversi giorni circolavano indiscrezioni a riguardo, ma la conferma è arrivata solo durante le ultime ore. A darne l'annuncio è stato Don Diamont che nella TV Soap recita nel ruolo di Bill Spencer. Anche Jaqueline Macinnes Wood ha confermato le parole del suo collega.

Ovviamente, ci saranno delle restrizioni e sarà necessario rispettare tutte le regole decise dal governo americano per evitare qualsiasi possibile contagio.

Don Diamont parla del ritorno sul set: 'Qui. Noi. Andiamo'

L'attore Don Diamont ha condiviso con il pubblico una bellissima notizia: il ritorno sul set di Beautiful! Per fare ciò ha caricato una foto su Instagram che lo ritrae mentre indica un cartello con su scritto: "Welcome Back. The Bold and the Beautiful". Inoltre ha accompagnato l'immagine ad una didascalia esplicativa: "Qui. Noi. Andiamo. Ogni dispositivo di sicurezza è ben utilizzato"

L'attenzione alla prevenzione del contagio da Covid è confermata dalla mascherina che lo stesso attore indossa. È probabile che, per qualche mese, vengano evitate tutte quelle scene che prevedono una posizione troppo ravvicinata tra gli attori.

Anche Jaqueline Macinnes Wood conferma l'inizio delle riprese

Don Diamont non è stato il solo a rilasciare dichiarazioni in merito al ritorno sul set, ma anche Jaqueline Macinnes Wood, che in Beautiful interpreta Steffy Forrester, ha deciso di dire la sua a questo proposito. L'attrice ha postato una storia su Instagram che la vede in procinto di entrare negli studi di registrazione.

I produttori, al momento, non hanno diffuso alcuna conferma ufficiale, ma le foto rendono quasi impossibile dubitare della veridicità della notizia. Per quanto riguarda la messa in onda delle nuove puntate, basandosi sulla velocità di ripresa delle vecchie, viene spontaneo pensare che gli spettatori americani non debbano aspettare molto per poter rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo.

Beautiful: dove si era interrotto

I commenti lasciati sui social dai fan più appassionati di Beautiful lasciano trapelare tutta la gioia provata dagli spettatori. Finalmente, dopo tre mesi di stop, potranno scoprire l'evolversi della storia. Nel momento della pausa, Hope, dopo aver tagliato qualsiasi contatto con la cugina Flo, era riuscita a riabbracciare sua figlia. Mentre Sally, a causa della brusca rottura con Wyatt, aveva finto di essere gravemente malata per cercare di farlo tornare nella sua vita.