Giungono buone notizie per tutti gli appassionati di Beautiful direttamente da uno degli interpreti della celebre soap tv americana. Don Diamont, l'attore che presta il volto al magnate Bill Spencer, ha infatti annunciato su Instagram la ripresa delle lavorazioni. Il set di The Bold and the Beautiful ha ufficialmente riaperto i battenti dal 15 giugno, dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria, che ha costretto tutta la troupe a stare a casa. L'attore, ha condiviso uno scatto nel quale si mostra con la mascherina, segno che per i primi tempi, non si potranno girare scene di passione e amore.

Riapre i battenti il set di Beautiful, l'annuncio di Don Diamont

'The Bold and The Beautiful è di nuovo in produzione' ha scritto l'attore di Bill Spencer su Instagram, proseguendo poi nell'annunciare che finalmente 'Si parte'. una notizia che farà felici i milioni di telespettatori che seguono la soap tv americana in ogni parte del mondo, Italia compresa. La gioia per il ritorno sul set è tanta, e anche Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester), ha voluto condividere sui social una storia, nella quale la si vede entrare felice sul set munita di mascherina. Al momento non vi sono ulteriori novità in merito alle nuove puntate in via di registrazione, anche se le nuove scene, molto probabilmente, non vedranno incontri ravvicinati e momenti di passione tra gli attori.

Beautiful, si riprende a girare con le dovute precauzioni

Certo è che, tutto il cast di Beautiful, farà ritorno sul set con le dovute precauzioni, anche se non è dato sapere quando riprenderà negli Usa la messa in onda delle nuove puntate. I rumors parlano già del mese prossimo, visto che i tempi di registrazione sono molto celeri.

In Italia invece, a causa della distanza temporale della messa in onda, i fan stanno vedendo le puntate andate in onda in America lo scorso anno. Nel nostro Paese, si sta parlando ancora della storia di Hope e della figlia Beth creduta morta e ancora non sarà venuta a galla la verità sulla piccola. Negli Usa invece, già da tempo la Logan ha potuto riabbracciare la figlia, mentre Sally starà fingendo di avere una malattia terminale per riconquistare Wyatt.

Don Diamont interpreta Bill Spencer in Beautiful dal 2009

Don Diamont, classe 1962, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello. Nel 1984 debutta come attore nella soap 'Il tempo della nostra vita' e successivamente in 'Febbre d'amore'. Nel corso degli anni ha lavorato anche nel cinema con diversi ruoli al fianco di George Clooney, Jack Nicholson e Adam Sandler. Nel 2009 viene scelto per il ruolo di Bill Spencer in Beautiful, diventando uno dei personaggi maschili più importanti della soap e che lo renderà famoso al grande pubblico.