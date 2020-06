È notizia di pochi giorni fa che Belen Rodriguez e Stefano De Martino non starebbero più insieme: dopo settimane di Gossip e tentativi di smentita su un periodo di crisi che stava vivendo la coppia, è toccato alla rivista Chi confermare che tra i due è tutto finito un'altra volta. Da quando si sono allontanati tra aprile e maggio scorso, pare che i genitori di Santiago non si siano visti se non per amore del figlio, che al momento sarebbe l'unico motivo che spinge il conduttore a recarsi a Milano tra una puntata e l'altra di Made in Sud.

La nuova vita di Belen dopo l'addio di Stefano

A qualche settimana dalla Igtv in cui ha mostrato a tutti i suoi follower la sofferenza che stava provando nel privato, Belen Rodriguez sembra aver voltato pagina.

Questo almeno è quello che sostengono la maggior parte delle riviste di gossip che si occupano da anni della showgirl e di quello che accade nella sua vita amorosa. Diva e Donna, per esempio, ha pubblicato le foto di una recente uscita dell'argentina: i paparazzi hanno beccato la presentatrice tra le vie di Milano in compagnia di due agenti immobiliari, dell'amico Mattia e del piccolo Santiago. L'intenzione della donna, dunque, sarebbe quella di tagliare con il passato (e con l''ormai ex marito Stefano) trasferendosi in una nuova abitazione.

La casa nella quale ha convissuto con De Martino fino a pochi mesi fa, dunque, potrebbe star stretta a Belen, che oggi sarebbe alla ricerca di un posto da dove ricominciare.

Le trasferte milanesi di Stefano non sarebbero per Belen

Un'altra notizia trapelata di recente sugli ormai ex Belen e Stefano, consiste nel fatto che lui lascerebbe Napoli soltanto per vedere il piccolo Santiago. Da quando si è trasferito nella sua città d'origine per lavorare all'edizione di Made in Sud che ha debuttato martedì scorso con un ottimo 9,9%, De Martino torna di rado nel capoluogo lombardo e quando lo fa è soltanto per trascorrere del tempo con il suo bambino.

I paparazzi hanno beccato il conduttore prima al parco e poi in pizzeria col figlio: i due hanno dormito insieme ma non nella casa di Belen, bensì in quella di nonno Enrico (il padre del ballerino).

Vista la reticenza dell'ex ballerino di mettere piede nell'abitazione dove ha vissuto fino ad un paio di mesi fa, è evidente che le cose tra lui e l'argentina non vadano affatto bene e che il loro addio sia stato tutt'altro che pacifico (nell'Igtv che ha pubblicato qualche tempo fa, la conduttrice di Tu sì que vales ci ha tenuto a precisare che lei non ha nessuna colpa se le cose con il marito non hanno funzionato).

I motivi dell'addio tra Stefano e Belen

La fine del matrimonio dei De Martinez ha colto quasi tutti di sorpresa: prima che iniziasse la quarantena, infatti, i due si mostravano affiatati e complici sui social network. Da quando Stefano ha lasciato Milano e la famiglia per iniziare a preparare la nuova edizione di Made in Sud, qualcosa nel suo rapporto con Belen sembra essersi rotto.

I giornalisti sostengono che sia stata del napoletano la decisione definitiva di mettere fine a questo amore dopo essersi reso conto che lui e Rodriguez non riescono ad andare d'accordo. Sarebbe una forte incompatibilità, dunque, la causa principale della rottura tra due dei personaggi più chiacchierati dal gossip nostrano.

Da quando si è saputo che non stanno più insieme, la showgirl e il presentatore sono finiti al centro dell'attenzione dei media per la loro nuova vita: di Stefano si dice che sia già molto corteggiato anche da donne di spettacolo, dell'argentina che sta provando a metabolizzare la delusione e a ripartire da se stessa e dai suoi più cari affetti.