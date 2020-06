Il cast di Che Dio ci aiuti 6 avrà molto probabilmente due nuovi personaggi: stiamo parlando di Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini. Le anticipazioni sono arrivate da una videochiamata tra gli attori ripresa dal portale Bubino Blog. I protagonisti dell'amata fiction di Rai1 erano di fatto intenti a leggere una parte del copione.

Con l'inizio della Fase 3 in Italia, i registi si stanno adattando per tornare sul set. In una recente intervista l'interprete di Suor Angela aveva dichiarato che a breve riprenderanno le riprese di Che Dio ci aiuti 6 ma a causa dei tempi ristretti la fiction non sarà presente nei palinsesti della rete ammiraglia in autunno bensì in inverno.

Un'altra indiscrezione invece, affermerebbe che il cast potrebbe finire di girare gli ultimi episodi durante la messa in onda della fiction.

Chi sono i due nuovi protagonisti?

Nella foto pubblicata dal portale Bubino Blog, sono dunque state immortalate due new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 6, il tutto in attesa che sia la produzione ad ufficializzare la cosa. Pierpaolo Spollon è un volto noto per il pubblico del piccolo schermo. Il giovane attore infatti, interpreta il fratello di Alice nella serie tv L'Allieva. Ma non solo: Pierpaolo è reduce anche dello strepitoso successo con la fiction Rai Doc -Nelle tue mani.

Anche Erasmo Egizini è un volto celebre per gli amanti delle fiction: l'attore ha interpretato il ruolo di Diego in due stagioni dell'Isola di Pietro, trasmessa su Canale 5.

Al momento non è chiaro il ruolo che gli è stato assegnato, ma sicuramente entrambi sapranno conquistare anche il pubblico di Che Dio ci aiuti 6.

Nella videochiamata tra gli attori erano presenti anche Gianmarco Saurino, Diana Del Bufala, Elena Sofia Ricci (reduce dal successo con Vivi e lascia vivere), Alda Fabrizi, Francesca Chillemi e Simonetta Columbo.

Gianmarco Saurino: 'Quel Nico si farà da parte'

In un'intervista a Tele Sette Gianmarco Saurino aveva rivelato alcune anticipazioni sul suo personaggio in Che Dio ci aiuti 6. Il giovane conosciuto nei panni dell'avvocato Nicodemo Santopaoli ha dichiarato che il suo personaggio subirà un mutamento: "Quel Nico che si divertiva sempre, anche con le donne, si farà da parte".

Dopo essere diventato padre, Nico ha cambiato il modo di vedere le cose, così come è riuscito a superare i traumi legati alla sua infanzia.

Nico infatti, nella sesta stagione della fiction si troverà alle prese con un triangolo: da una parte avrà Ginevra, la donna con cui aveva trovato un lieto fine della quinta stagione. Dall'altra si troverà di fronte il ritorno di Monica, la donna per cui aveva perso la testa nella quarta stagione.

Al momento le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 sono davvero poche, ma si prospetta già un'altra stagione da record per via delle dinamiche create.