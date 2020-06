Si stava facendo già un gran parlare di un gesto inaspettato compiuto da una persona molto vicina ad Andrea Damante. Nella giornata di ieri 21 giugno, infatti, Claudia Coppola ha messo "mi piace" su Instagram a una foto in cui compariva sia l'ex fidanzato che Giulia De Lellis. Interpellata da Very inutil people, che per primo ha evidenziato il suo like, la giovane ha detto di aver fatto un errore.

Foto in barca per Giulia De Lellis e il 'Dama'

Il fine settimana appena trascorso è stato all'insegna del relax per Giulia De Lellis e Andrea Damante: i due si sono concessi qualche giorno di riposo al mare, tra ristoranti in spiaggia e gite in barca con un gruppo di amici.

L'influencer ha scelto di posare con tutte le persone con le quali ha condiviso il weekend in uno scatto che è stato repostato dalla maggior parte dei protagonisti.

Tra i tanti "mi piace" che ha ricevuto questa foto su Instagram, uno in particolare ha colpito l'attenzione dei curiosi. Ad apprezzare l'immagine che ha pubblicato Carlo Gussalli Beretta (uno della compagnia) è stata anche l'ultima fidanzata del dj, ovvero quella che ha frequentato ufficialmente prima di tornare tra le braccia della romana.

Claudia Coppola, infatti, ha messo un inaspettato like a uno scatto in cui compaiono entrambi i Damellis ed è inutile precisare che questa notizia ha cominciato a circolare su molti siti di Gossip.

La precisazione di Claudia sul like a Giulia De Lellis

Quando si è accorta che un suo "mi piace" su Instagram aveva scatenato una serie di gossip sul suo passato sentimentale, Claudia Coppola ha deciso di esporsi in prima persona per fare chiarezza.

È il blog Very inutil people ad aver pubblicato le dichiarazioni della giovane ex di Damante sull'apprezzamento a una foto in cui compaiono i Damellis.

"Diciamo che ho vinto il premio per il peggior like messo per sbaglio. Sfido chiunque a battermi", ha fatto sapere la ragazza.

L'ex compagna di Andrea non intendeva affatto supportare lui e Giulia De Lellis sui social network: il gesto che ha fatto, e che tanto sta facendo discutere, non è stato altro che un errore di distrazione che può capitare a tutti mentre si scorre sulla feed di Instagram.

Amore a gonfie vele per Giulia De Lellis

Non è la prima volta che qualche ex fiamma di Andrea Damante scatena il gossip direttamente, o anche indirettamente. Risale a poche settimane fa, ad esempio, il gossip secondo il quale Giulia De Lellis si sarebbe parecchio risentita per un "like" che il suo compagno ha messo su Instagram a Sara Croce, una delle ragazze che ha frequentato nel periodo in cui erano lontani.

Anche se il dj ha rimosso quel "mi piace" in tempi record, molti siti e riviste hanno trattato l'argomento della presunta scenata di gelosia che l'influencer avrebbe fatto alla sua dolce metà.

Di questi attriti, però, sui profili social dei due non c'è alcuna traccia: da quando sono tornati insieme, i Damellis non fanno che condividere con i loro tanti follower foto e video delle giornate che trascorrono tra casa e vacanze.

Il feeling che dimostrano di avere ancora oggi è alle stelle, tant'è che da un po' di tempo si rincorrono i rumor su un loro possibile matrimonio.