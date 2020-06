Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip 4, la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è tornata al centro del Gossip. Questo per via di alcune dichiarazioni che la fashion blogger ha rilasciato in una nuova intervista in cui ha fatto capire che, almeno nell'imminente, lei e Paolo non parteciperanno ad un altro format simile a quello del Gf vip. Nell'intervento in questione, concesso a Turchesando, ha dichiarato che non prenderà parte all'edizione 2020 di Temptation Island Vip.

Clizia Incorvaia avrebbe rifiutato una proposta di Maria De Filippi

Reduce dal ricongiungimento in Sicilia con Paolo Ciavarro, seguito all'accesso alla finale del Gf vip 4 e il conseguimento del secondo posto di quest'ultimo, Clizia Incorvaia ha concesso un'intervista a Turchesando, format radiofonico condotto da Turchese Baracchi e trasmesso su Radio Italia Anni 60.

Nell'intervento, ha rivelato ai radioascoltatori di aver maturato insieme a Paolo la scelta di rifiutare una proposta di Maria De Filippi. Ovvero quella di prendere parte a Temptation Island Vip, lo spin-off dedicato alle coppie celebri e il cui ritorno è previsto tra settembre e ottobre su Canale 5. “Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto, ma abbiamo rifiutato - ha dichiarato, sulla scelta di coppia fatta con Ciavarro -. Maria è una persona stupenda". E ha proseguito, sottolineando il motivo legato al rifiuto di partecipare al docu-reality sulle coppie: "Questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi".

Dalle ultime dichiarazioni, trapelerebbe che la coppia non abbia alcuna intenzione di mettersi in discussione in un programma come quello dell'isola delle tentazioni.

E se la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra quasi certa, nel programma condotto da Filippo Bisciglia si dovrà invece fare a meno degli ex gieffini Incorvaia e Ciavarro.

Clizia e Paolo: rivelato il motivo della scelta di non concedersi al Grande fratello vip

Nell'ultima intervista, Clizia Incorvaia ha invitato gli innamorati a confidarsi di più tra loro e a dare maggior importanza all'attrazione mentale in un rapporto a due.

E in virtù di quest'ultimo principio, Clizia e il suo Paolo hanno aspettato il momento giusto per consumare il loro amore, scegliendo di non concedersi tra le mura della casa più spiata d'Italia, al Gf vip 4. "Tutto parte dalla mente - ha concluso -. Il fare l’amore è poi la ciliegina sulla torta“ .

Paolo Ciavarro ha raggiunto diverse settimane fa l'amata Clizia nella terra natale di quest'ultima, la Sicilia. I due, però, non vivono sotto lo stesso tetto. Questo per scelta della blogger, che ha preferito rimandare la conoscenza di Paolo con la sua bambina di 4 anni avuta dall'ex marito Francesco Sarcina, Nina.