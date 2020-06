Andrea Damante e Ignazio Moser sono ancora amici. A smentire i pettegolezzi sul loro conto ci hanno pensato direttamente i rispettivi fidanzati di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Ignazio ha trascorso la serata a Milano, nella casa del deejay veronese e il tutto è stato documentato su Instagram.

Secondo alcuni, Andrea Damante per via del ritorno di fiamma con l'influencer di Pomezia avrebbe dovuto allontanare alcuni dei suoi migliori amici. Le ultime stories postate dal deejay sembrano smentirlo.

Andrea e Ignazio trascorrono la serata a Milano

Da quando il Dama è tornato con Giulia De Lellis si è molto mormorato del rapporto tra Andrea e Ignazio Moser.

A mettere a tacere ogni tipo di Gossip, sono stati i due diretti interessati.

Nella serata di mercoledì 24 giugno, i due giovani si sono ritrovati nell'appartamento di Damante per seguire il match tra Inter e Sassuolo: i due sono stati in compagnia anche dell'ex tronista Marco Cartasegna. L'incontro tra il deejay e il fidanzato di Cecilia Rodriguez non è avvenuto per trascorrere delle notti brave, ma perchè sono uniti dalla fede nerazzurra.

Dunque, il rapporto tra i due giovani non si sarebbe raffreddato come aveva ipotizzato il settimanale Chi. Tuttavita i fan più attenti nelle stories hanno notato un particolare, che non è affatto passato inosservato. Ignazio Moser avrebbe frequentato la casa dell'amico Damante, il giorno che Giulia De Lellis era fuori Milano.

Quest'ultima infatti, è impegnato in una campagna pubblicitaria per Tezenis sul litorale romano.

Potrebbe trattarsi solamente di una coincidenza, ma il dettaglio non è sfuggito agli occhi dei più attenti. Chissà se dopo aver smentito le voci di gossip su un'eventuale interruzione dell'amiciza, Andrea Damante e Ignazio Moser non passino una serata anche insieme alle loro rispettive fidanzate proprio come una volta.

L'indiscrezione del settimanale Chi

Nelle scorse ore, il settimanale Chi si era occupato del rapporto tra Andrea Damante e Ignazio Moser. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini i due amici si erano allontanati, per via del ritorno di fiamma del deejay con la De Lellis.

In effetti, i due ragazzi si sono trovati in una situazione piuttosto ingarbugliata.

Giulia De Lellis in seguito alla prima rottura con il Dama, aveva confessato di essere delusa dall'atteggiamento del trentino. Sebbene Ignazio non abbia mai replicato, ci aveva pensato la sua compagna a mettere della benzina sul fuoco. Cecilia Rodriguez non solo aveva dichiarato di non essere mai stata amica dell'influencer, ma aveva anche lanciato delle frecciatine a Giulia De Lellis in seguito alla relazione intrapresa con Andrea Iannone.

A quanto pare le ipotesi avanzate dal settimanale Chi, sono state smentite direttamente da Andrea Damante e Ignazio Moser.