Finalmente, arriva in Italia DayDreamer - Le ali del sogno. Si tratta di una serie molto amata in Turchia e che annovera, tra i suoi attori principali Can Yaman. La soap opera verrà trasmessa su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14:45. Occuperà, quindi, la fascia oraria destinata, al momento, a Uomini e Donne. Gli episodi verranno accompagnati da un'ambientazione da sogno: quella di Istanbul. In diverse riprese sarà possibile assistere alle bellezze del Bosforo: stretto che collega il Mar Nero al Mare di Marmara. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 10 al 12 giugno rivelano che il pubblico potrà fare la conoscenza di Sanem e di Can.

La ragazza si metterà alla ricerca di un lavoro e troverà un impiego presso l'azienda pubblicitaria fondata dal padre di Can. Verrà anche organizzata una festa per onorare i primi quarant'anni di attività dell'azienda, ma un fuori programma rovinerà tutto.

DayDreamer, spoiler dal 10 al 12 giugno: Sanem viene assunta presso un'agenzia pubblicitaria

Nei primi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno, verranno presentati i due personaggi principali della soap: Can e Sanem. Quest'ultima avrà un grande sogno nel cuore: quello di diventare un'affermata scrittrice. Per fare ciò, rifletterà sull'idea di trasferirsi nelle isole Galapagos. Il problema è che le serviranno dei soldi che al momento non avrà.

Sanem deciderà così di mettersi alla ricerca di un lavoro.

Nel giro di poco tempo, verrà assunta presso l'agenzia pubblicitaria appartenente ad Aziz Divid. Qui la giovane Sanem avrà modo di fare la conoscenza di Can Divid, figlio di Aziz. Sarà impossibile non notare il fascino e il carisma del ragazzo, dovuti anche al suo fisico mozzafiato.

Il giovane sarà anche in procinto di ereditare l'azienda del padre.

DayDreamer, trame fino al 12 giugno: la festa in onore dell'azienda viene rovinata da Aylin

Gli spoiler dei primi tre episodi di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che presso l'azienda pubblicitaria dove lavora Sanem, verrà organizzata una festa per onorare i 40 anni dell'attività.

La location scelta sarà un bellissimo teatro. Le cose, purtroppo, non andranno per il verso giusto. Durante i festeggiamenti, infatti, si presenterà un ospite veramente poco gradito. Si tratterà di Aylin (Sevcan Yasar). Ella creerà scompiglio durante l'evento e metterà in seria difficoltà Aziz Divid. Alla fine verrà cacciata in modo brusco dal teatro. Can, anche in vista del suo nuovo ruolo di gestore dell'azienda al posto di suo padre, deciderà di prendere in mano la situazione. Per lui sarà necessario rendere più stabile l'attività e migliorare le misure di sicurezza.