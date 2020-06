Scopriamo assieme cosa ci riserverà la puntata di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda sulle reti Mediaset di Canale 5 nella giornata di domani, mercoledì 1° luglio. Nel quotidiano appuntamento, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, vedremo Can che sarà ancora nei guai a causa dell'accusa di plagio nei suoi confronti. L'uomo sarà interrogato a Istanbul dalla commissione disciplinare dell'ordine dei fotografi.

Can è in pericolo: a rischio la sua carriera

Sanem (Demet Özdemir) correrà a cercare Can (personaggio interpretato dall'attore turco Can Yaman) per avvisarlo, trovandolo in un bosco, dove passerà assieme a lui la notte, dormendo sul medesimo materassino.

L'uomo è da solo e assorto nei suoi tormenti. Sanem lo informerà di ciò che potrebbe accadere il giorno successivo, spronandolo a difendersi e a non partire. Il fotografo, proprio adesso che ha trovato una persona che in lui crede, sembrerebbe deciso a non abbandonare tutto proprio ora. Emre, intanto, sarà preso dai sensi di colpa e si arrabbierà nei confronti di Aylin, consapevole che sia lei l'artefice di tutto. Aylin giocherà sporco e colpirà nel profondo Can: è stata lei, infatti, a riuscire a far mettere in discussione la carriera del fotografo, finendo per farlo accusare del reato di plagio pur di prendersi una vendetta nei confronti del fidanzato Emre, credendo che quest'ultimo la tradisca con Sanem.

Can si troverà in pericolo per uno sbaglio non commesso da lui, tutto ciò a cui ha lavorato per tutti questi anni potrebbe rischiare di andare in frantumi.

Muzaffer si strugge d'amore per Sanem

Il compito di stabilire se Can sia davvero colpevole, oppure sia vittima di un brutto scherzetto da parte di qualche suo nemico, sarà affidato a una commissione disciplinare dell'ordine dei fotografi.

Sanem sarà vinta dai sensi di colpa perché crede che la responsabilità dei guai di Can sia da attribuire solo ed esclusivamente a lei. La ragazza finirà col prendersela con Emre, attaccandolo apertamente con lo scopo di fargli rivelare - invano - la verità dei fatti. Nessuno riuscirà a mettersi in contatto con Can: il fotografo non risponderà al cellulare e sembrerà essere svanito nel nulla.

Muzaffer (Cihan Ercan) continuerà a soffrire per i sentimenti d'amore che prova verso Sanem: per lei arriverà a commettere azioni bizzarre e surreali. Nel frattempo, Leyla si preoccuperà perché sua sorella non ha fatto ritorno a casa; si recherà, dunque, da Ayhan e Osman per sapere se abbiano ulteriori informazioni. Ciò nonostante, Leyla (Öznur Serçeler) deciderà di dire una bugia a Mevkibe e Nihat al fine di proteggere la sua parente.