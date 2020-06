La Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno regala delle forti emozioni al pubblico italiano, pur avendo aperto i battenti da poco.

Nel corso dell’episodio in onda su Canale 5 il 26 giugno 2020, Can Divit (Can Yaman) dopo aver rischiato di perdere la collaborazione lavorativa con l’imprenditore Simeon Fabbri passerà una notte con Sanem Aydin (Demet Özdemir).

L’antagonista Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) invece continuerà a manipolare Emre (Birand Tunca) come una marionetta, per sabotare ogni progetto del primogenito di Aziz. L'ex dipendente della Fikri Harika inoltre escogiterà un piano contro Sanem, dopo aver fatto capire di invidiarla.

DayDreamer, trama 26 giugno: Sanem si addormenta tra le braccia di Can

Gli spoiler della tredicesima puntata che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 26 giugno 2020, svelano che Can compirà un gesto che non piacerà affatto a tutto il suo staff. In particolare il fotografo se ne andrà via dalla festa organizzata da Simeon Fabbri in compagnia di Sanem, per aver notato l'interesse dell’imprenditore francese nei confronti della sua dipendente. Il proprietario della nota azienda cosmetica in un primo momento sarà intenzionato ad annullare il contratto con la Fikri Harika, ma quando apprenderà da CeyCey che il figlio maggiore di Aziz e Aydin sono fidanzati confermerà l’incarico. Nel contempo Aylin rimarrà delusa dalla decisione presa dal signor Fabbri, e odierà sempre di più il fratello di Emre e Sanem.

Successivamente Can porterà la sorella di Leyla nel suo capanno di montagna, dopo aver preparato una camera oscura per poter sviluppare le foto appena scattate. Il primogenito del Divit e l’aspirante scrittrice trascorreranno una bellissima giornata, ma dopo aver cenato quest'ultima si addormenterà tra le braccia del suo datore di lavoro durante un ballo per aver bevuto troppo vino.

Il primogenito di Aziz affronta il truffatore degli Aydin, Emre manipolato da Aylin

Il giorno seguente Sanem non si ricorderà nulla di quanto accaduto tra lei e Can quando si sveglierà. A questo punto la giovane si farà accompagnare subito a casa con il timore di poter essere rimproverata dalla madre.

Il primogenito di Aziz, dopo essere venuto a conoscenza che i genitori di Sanem sono stati ingannati da colui che ha acquistato il loro negozio, affronterà il truffatore e lo convincerà a restituire il locale allo stesso prezzo con cui l’ha pagato.

Intanto Aylin comincerà ad essere gelosa di Sanem, quando la vedrà sempre insieme ad Emre. La rivale della Fikri Harika oltre ad avere il presentimento che tra il minore dei Divit e Aydin ci possa essere del tenero, presserà il fidanzato per convincerlo a gestire al posto del fratello l’affare di Fabbri. Ovviamente l’obiettivo della perfida donna sarà quello di distruggere una volta per tutte l’agenzia dei Divit.