I caldi pomeriggi estivi di Canale 5 sono occupati dalla nuova serie televisiva DayDreamer - le ali del sogno dalle 14:45 sino alle 15:35 circa. Nelle puntate che il pubblico italiano potrà seguire su Canale 5 tra qualche settimana, Sanem Aydin (Demet Özdemir) continuerà a non essere sincera nei confronti di Can Divit (Can Yaman) a causa di Emre (Birand Tunca). La giovane già nelle scene iniziali dello sceneggiato ha fatto intendere al suo datore di lavoro di essere in procinto di sposarsi, mostrandogli un anello di fidanzamento in realtà appartenente al figlio minore di Aziz.

Gli spoiler raccontano che l’aspirante scrittrice dopo aver preso parte ad una cena di lavoro con l’imprenditore Enzo Fabri al fianco di Can, si avvarrà dell’aiuto di Osman (Ali Yagci), il fratello della sua migliore amica Ayhan.

Il piano della sorella di Leyla sembrerà funzionare alla perfezione, dato che il famoso fotografo non reagirà per niente bene quando avrà la conferma che il cuore di colei per cui prova una forte attrazione batte veramente per un altro uomo.

DayDreamer, trame turche: Sanem finge di amare Osman

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno già visto, Can ha creduto che Sanem sia fidanzata non appena l’ha sorpresa nella sua abitazione. Quest’ultima si è introdotta furtivamente nella dimora del suo datore di lavoro, per prevelare una cartella contenente dei documenti importanti su richiesta di Emre. Non appena il primogenito di Aziz l’ha colta in flagrante, la nuova dipendente della Fikri Harika gli ha fatto intendere di aver recuperato un suo oggetto dalla giacca di suo fratello.

Per la precisione, l’aspirante scrittrice si è impossessata dell’anello di fidanzamento acquistato dal contabile della nota azienda pubblicitaria per la fidanzata segreta Aylin.

Dalle anticipazioni turche si evince che Sanem continuerà a portare avanti la sua messinscena, per non far capire a Can di spiare ogni suo progetto per ordine di suo fratello.

In particolare la giovane per non essere smascherata fingerà di essere la ragazza di Osman, il macellaio del suo quartiere che in realtà avrà occhi soltanto per Leyla.

CeyCey inganna Enzo Fabri, Can rimane senza parole

A complicare la situazione ci penserà Ceycey, che mentirà all’imprenditore italiano Enzo Fabri dicendogli che Sanem e Can formano una coppia di fidanzati per consentire al suo capo di portare avanti una collaborazione lavorativa fruttuosa.

La sorella di Leyla per non far insospettire la direttrice creativa Daren, quindi si recherà ad una cena di lavoro in compagnia del famoso fotografo. Al termine della serata Sanem oltre a ribadire a Can di essere già impegnata sentimentalmente, gli farà sapere che il suo misterioso fidanzato la accompagnerà ad un campo motivazionale.

A questo punto la Aydin chiederà ad Osman, il fratello della sua amica Ayhan di fingere di essere il suo amato. In un primo momento il macellaio cercherà di tirarsi indietro, dopodiché accetterà di aiutare Sanem grazie a Leyla che gli farà cambiare idea. Can rimarrà senza parole, quando farà la conoscenza dell’uomo che ha fatto breccia nel cuore della sua nuova dipendente, invece la Aydin cercherà di impedire al suo finto fidanzato di fare amicizia con il suo datore di lavoro.