Can Divit (Can Yaman), protagonista della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno, nei prossimi episodi avrà un nuovo nemico. Il fotografo di fama mondiale farà i conti con Yiğit (Utku Ateş), che entrerà in scena con l’obiettivo di conquistare Sanem Aydin (Demet Özdemir). L’aspirante scrittrice, dopo non aver potuto pubblicare il suo primo libro poiché verrà distrutto da un incendio, punterà il dito contro il fratello di Emre. Il primogenito di Aziz non riuscendo ad accettare il fatto di essere stato attaccato dall’aspirante scrittrice arriverà a prendere una drastica decisione, dato che preparerà il suo borsone per lasciare la Turchia.

DayDreamer, trame turche: il primogenito di Aziz affronta Yiğit

Nelle puntate della soap opera che i telespettatori vedranno su Canale 5 nelle prossime settimane, Sanem crederà finalmente di poter realizzare il suo sogno. In particolare la giovane desidererà diventare una scrittrice, pur lavorando alla Fikri Harika. Gli spoiler anticipano che Aydin farà la conoscenza di Yiğit, che le farà sapere di aver stretto un accordo con un’azienda americana per consentirle di pubblicare il suo libro. Sin dal primo momento Can dimostrerà di essere geloso del rapporto che Sanem instaurerà in pochissimo tempo con il nuovo arrivato. Il fotografo di fama mondiale affronterà Yiğit quando verrà a conoscenza che si è preso gioco di Aydin: quest’ultima non apprezzerà per niente il gesto fatto dal primogenito di Aziz.

Nonostante ciò Can sarà sempre dello stesso parere, dato che non crederà che l’uomo sia in buona fede. Per chiarire i suoi dubbi il fratello di Emre si rivolgerà ad un suo amico scrittore ed editore per permettere a Sanem di pubblicare il suo libro: quest’ultima ancora una volta rimarrà delusa dal suo capo poiché crederà di essere stata sottovalutata.

Yiğit rischia la paralisi, Can vuole lasciare Istanbul

In seguito la sorella di Leyla si recherà nella casa di montagna dei Divit in compagnia di Yiğit per recuperare il suo libro, e farà una bruttissima scoperta. In particolare quest’ultimo si introdurrà nell’abitazione di Can da solo e quando vedrà il libro di Sanem vicino al fuoco lo brucerà, per aver letto delle bellissime parole relative alla storia d’amore dei due.

Mentre Yiğit fingerà di essere appena arrivato sul posto, il primogenito di Aziz verrà considerato il responsabile di quanto accaduto da Aydin. La rabbia di Can sarà ingestibile, visto che si scaglierà contro il truffatore facendolo cadere a terra privo di sensi sotto lo sguardo sconvolto di Sanem.

Infine Yiğit rischierà di rimanere paralizzato, invece la sorella di Leyla sospetterà che a bruciare il suo libro sia stato Can. Quest’ultimo dopo essere stato accusato ingiustamente dalla donna che ama, deciderà di andarsene via da Istanbul. La scelta del primogenito di Aziz farà cadere nello sconforto totale Sanem, infatti quando si troverà nella sua camera non riuscirà a darsi pace.