La soap turca DayDreamer - Le ali del sogno ha per protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate che verranno trasmesse su Canale 5, la brillante scrittrice continuerà a cercare il suo Albatros e sarà vicinissima a realizzare il suo sogno d'amore. Prima che ciò accada però, i due protagonisti saranno al centro di complicate trame e una miriade di equivoci. Le anticipazioni turche svelano che Sanem si rivolgerà ad una fattucchiera.

Anticipazioni DayDreamer delle prossime puntate

Sanem vuole a tutti i costi scoprire chi è l'Albatros, l'uomo del quale è innamorata ma di cui non conosce l'identità.

La scrittrice non immagina di certo che si tratti di Can, con il quale ha un rapporto di amore e odio. Aydin conoscerà Guliz, alla quale confiderà i suoi tormenti sentimentali. La nuova amica di Sanem le consiglia di recarsi da una fattucchiera, così da scoprire tutta la verità.

La fattucchiera alla quale Sanem chiede aiuto è esperta nella lettura dei fondi di caffè. Incuriosita, Aydin le chiede di leggerle il futuro e di rivelarle quando e se conoscerà l'Albatros. Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che la chiromante dirà ad Aydin che molto presto il suo innamorato segreto si paleserà davanti a lei. Non sarà difficile riconoscerlo, visto che sarà vestito completamente di azzurro.

Sanem vede l'Albatros

Poco dopo, la scrittrice vedrà comparire davanti a sé Levent che, guarda caso, sarà vestito con un elegante completo azzurro. Sanem non si renderà conto che anche Can, nello stesso giorno, indossa dei jeans e una giubba del medesimo colore. Aydin, influenzata dal responso della fattucchiera, si convincerà così che Levent sia l'Albatros.

La faccenda si complicherà ulteriormente quando Polen, la ex di Can, farà ritorno in Turchia. L'ex fidanzata di Divit sarà gelosissima di Sanem e cercherà in tutti i modi di metterla al tappeto. A suo favore giocherà anche il fatto che Aydin è certa che l'Albatros sia Levent.

Can geloso di Levent

Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, Sanem proverà a dimenticare Can, certa che non ricambi i suoi sentimenti.

Nello stesso tempo però, non riuscirà a spiegarsi come mai non provi nulla nei confronti di Levent. Polen coglierà la palla al balzo per cercare di riavvicinarsi all'ex fidanzato, ma non otterrà nulla. Delusa e arrabbiata, finirà per prendersi una colossale ubriacatura in occasione di una festicciola alla quale parteciperanno anche Can e Sanem.

Insomma, stando alle anticipazioni turche di Daydreamer, Sanem dovrà affrontare ancora molti ostacoli e chiarire diversi equivoci prima di capire che il suo Albatros è Can.