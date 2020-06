Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 6 al 10 luglio riportano che Sanem, sempre più in difficoltà nei confronti del suo datore di lavoro, deciderà di raccontargli tutta la verità in merito ai suoi strani comportamenti. La giovane, inoltre, vorrà confessare una volta per tutte a Can di essere innamorata di lui. Tuttavia, quando arriverà a casa del fotografo avrà un'amara sorpresa, poiché vedrà Divit insieme alla fidanzata Polen.

Daydreamer, anticipazioni 6-10 luglio: Sanem Aydin è stufa di mentire a Can Divit

Sanem, stanca delle bugie che ha raccontato finora a Can, si sentirà sempre più a disagio nei confronti del fotografo.

Per questo motivo affronterà Emre e gli dirà di essere pronta a dimettersi dall'azienda e a dire a Divit tutto ciò che è stato architettato alle sue spalle.

Can, intanto, scoprirà che è stata proprio Aydin l'artefice della campagna pubblicitaria alla quale si sta lavorando in azienda. Di conseguenza, dovrà giocoforza inserire la giovane nel gruppo creativo approntato per portare a termine il progetto.

Aydin va a casa di Can ma lo trova in compagnia della fidanzata Polen

Gli spoiler dal 6 al 10 luglio di Daydreamer evidenziano che Sanem deciderà di recarsi a casa di Can per metterlo al corrente di essere stata vittima dei ricatti di Emre e di aver suo malgrado collaborato ai piani orchestrati dal fratello minore di Divit per metterlo in difficoltà.

Inoltre, la ragazza riterrà che ormai sia giunto il momento di confessare al fotografo di essere innamorata di lui.

Tuttavia, quando giungerà nella residenza di Can, dovrà fare i conti con un'amara verità. Divit sarà insieme alla fidanzata Polen. Ovviamente questa situazione impedirà alla ragazza di manifestare i suoi sentimenti all'uomo che ama.

Il titolare di una ditta di prodotti organici, Levent, si dirà pronto a sfruttare una brillante idea di Sanem per organizzare un'attività di promozione del suo marchio avvalendosi della collaborazione dell'agenzia di Can. Nel frattempo il padre della giovane, Nihat, sarà stufo della sua vita da casalingo.

E così penserà di aprire un negozio di kofte vegane e, per farlo, chiederà aiuto a Muzaffer. Non contento, l'uomo cercherà di coinvolgere nella sua iniziativa anche Osman.

Ricordiamo che la soap turca Daydreamer - Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa.