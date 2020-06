Emre farà leva sull'ingenuità di Sanem per tramare alle spalle del fratello Can con la complicità di Aylin. Tuttavia, dalle anticipazioni del 15-19 giugno di Daydreamer - Le ali del sogno si apprende che i loschi piani della coppia saranno destinati a fallire nel momento in cui il progetto di lavoro sottratto a Divit verrà bocciato dall'azienda che l'ha commissionato.

Ma Emre non si arrenderà e obbligherà di fatto Sanem a boicottare un importante incontro di lavoro che Can avrà organizzato con la modella Arzu Tas affinché non rinunci alla collaborazione con l'agenzia pubblicitaria.

Daydreamer, anticipazioni 15-17 giugno: Emre e Aylin rubano il progetto di Can

Emre agirà nell'ombra per mettere in difficoltà Can. Il fratello minore di Divit, infatti, temendo che nella gestione dell'azienda di famiglia possa essere messo in secondo piano, ordirà dei loschi piani per far fallire i progetti di lavoro del fotografo. Su tutti, Emre vorrà aggiudicarsi l'esclusiva per un'importante campagna pubblicitaria. Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo, approfitterà della bontà di Sanem per costringerla di fatto ad assecondare i suoi tentativi di sabotaggio.

Emre troverà in Aylin una valida alleata: l'imprenditrice, infatti, sarà motivata più che mai a mettere alle strette il primogenito di Aziz nella gestione dell'agenzia pubblicitaria.

Entrambi riusciranno a impossessarsi di una serie di fotografie che Divit aveva scattato allo scopo di proporle ad una compagnia aerea. Il piano però sarà destinato a fallire: quando proporranno alla società in questione il progetto rubato a Can, questo verrà bocciato e così Emre e Aylin dovranno rinunciare al proposito di aggiudicarsi la prestigiosa collaborazione.

Daydreamer, trame 18-19 giugno: Sanem deve impedire che Can si veda con Arzu Tas

Gli spoiler di Daydreamer - Le ali del sogno relativi alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 19 giugno evidenziano che a casa di Can ed Emre verrà organizzato un party aziendale. All'evento sarà presente anche Sanem che, un po' goffamente, finirà per cadere in piscina.

Emre non si arrenderà affatto ai suoi propositi "bellicosi" nei confronti del fratello, e così imporrà nuovamente alla giovane Aydin di lavorare per lui affinché ostacoli l'attività imprenditoriale di Can.

Il fratello minore del fotografo anche in questo caso cercherà il supporto di Aylin che, però, stavolta lo sorprenderà. Quest'ultima, infatti, non solo gli negherà il suo aiuto, ma arriverà a minacciare il suo interlocutore allo scopo di strappare un contratto più soddisfacente. Can, all'oscuro di quanto sta accadendo intorno a sé, chiederà a Sanem di accompagnarlo in un viaggio di lavoro durante il quale dovrà incontrare la modella Arzu Tas. Il titolare dell'agenzia pubblicitaria vorrà convincere la giovane a non rinunciare al suo accordo con l'azienda.

Sanem partirà con Can ma nel frattempo avrà ricevuto istruzioni precise da Emre. Dovrà fare di tutto affinché salti l'appuntamento che Divit ha organizzato con Arzu Tas.