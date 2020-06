Le vicende di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), protagonisti della nuova soap opera turca DayDremaer - Le ali del sogno, stanno iniziando ad appassionare sempre più i telespettatori italiani.

Nell’ottava puntata in onda su Canale 5 venerdì 19 giugno, il primogenito di Aziz Divit si recherà ad Agva in compagnia della sua nuova dipendente, senza sospettare affatto che questa sta tramando contro di lui su richiesta di Emre.

Lo scopo del viaggio del fotografo questa volta sarà quello di rintracciare la modella Arzu Tas, per convincerla a rispettare l’accordo preso con la Fikri Harika.

DayDreamer, trama 19 giugno: la partenza di Can e Sanem

Nel corso dell’ottavo episodio della serie tv che il pubblico italiano avrà la possibilità di seguire venerdì 19 giugno, Sanem e Can partiranno insieme per raggiungere Agva. L’obiettivo del fotografo e dell’aspirante scrittrice sarà quello di riuscire a convincere una modella a mantenere gli accordi presi con la Fikri Harika, per avere successo con alcune campagne. Gli spoiler dicono però che Sanem si vedrà ancora costretta ad assecondare le richieste di Emre, proprio durante il viaggio. In particolare la neo-dipendente dovrà far in modo che l’incontro tra Can e la modella Arzu Tas non avvenga.

Dopo essere riuscita ad infiltrarsi in una strada sterrata con un escamotage, la sorella di Leyla non avrà altra scelta che quella di proseguire a piedi e attraversare il bosco con il suo datore di lavoro.

Can riconosce il profumo della donna che ha baciato, Arzu si libera dal ricatto di Emre

Lungo il sentiero che porterà all’albergo, Sanem raccoglierà dei fiori selvatici utili per fare una crema profumata con una ricetta di sua nonna: in tale circostanza Can riconoscerà il profumo della ragazza che ha baciato per errore al teatro.

I genitori della modella, Nihat e Mevkibe, decideranno di vendere la propria attività commerciale. I due non sapranno che a saldare il debito contratto ha provveduto proprio loro figlia Arzu, grazie alla diabolica collaborazione stretta con Emre.

In seguito Can, dopo aver aiutato Arzu a liberarsi dal ricatto di Aylin, la farà lavorare per lui.

Sanem inizierà ad essere gelosa, non appena si accorgerà che la modella pare interessata al fotografo.

Intanto Leyla sarà ancora disoccupata, in attesa che il suo computer sia analizzato accuratamente per verificare se è lei la talpa che si nasconde nell’azienda dei Divit.