Nuovo appuntamento con le novità riguardanti Daydreamer - Le ali del sogno, la nuova Serie TV turca che farà compagnia i telespettatori di Canale 5 per tutto il periodo estivo, raccontando la storia d'amore tormentata tra Can Divit e Sanem. Le anticipazioni su quello che succederà nella settimana di lunedì 15 fino a venerdì 19 giugno 2020 raccontano che Emre, in combutta con Alyn, si servirà di Sanem per mettere in atto un piano contro Can. Infatti, i due finti ex fidanzati ruberanno il contratto di collaborazione che la famosa modella Arzu Tas ha preso con l'azienda.

Le anticipazioni di Daydreamer 15-19 giugno: Emre usa Sanem per rubare foto importanti

Le anticipazioni delle puntate di Daydreamer, in programma da lunedì 15 a sabato 19 giugno su Canale 5, rivelano che vi saranno innumerevoli colpi di scena. Nel dettaglio Sanem, inconsapevole dell'inganno, aiuterà Erme a complottare contro suo Can per accaparrarsi un’importante campagna pubblicitaria. Infatti, il secondo figlio di Aziz è ancora più accecato dalla rabbia da quando suo padre ha deciso di affidare a suo fratello la completa gestione dell'azienda di famiglia. Il giovane, tramando con Aylin, riuscirà a impossessarsi di alcune fotografie importanti, ma il suo piano non andrà come aveva previsto, dato che la compagnia area non apprezzerà il progetto.

Nel frattempo, nel bel mezzo della festa aziendale a casa di Emre e Can, Sanem cadrà all'interno della piscina, suscitando momenti irrealistici con il maggiore dei Divit. In seguito, Emre cercherà ancora di bloccare Can nell'elaborazione della nuova produzione pubblicitaria. In questa occasione entrerà in azione Aylin che metterà in atto un ricatto per accaparrarsi il contratto di collaborazione con la modella Arzu Tas, dunque il lavoro in agenzia.

Sanem deve far in modo che Can non incontri Arzu

Sempre le trame incentrate dulle puntate di Daydreamer, trasmesse la prossima settimana (15-19 giugno) su Canale 5, raccontano che Mevkibe e Nihat, i familiari di Sanem, sceglieranno di mettere in vendita il loro di negozio, così da ripagare il prestito che hanno contratto in passato: i due non sanno ancora che il debito è stato già pagato dalla figlia.

Intanto, Can scoprirà che il computer che ha inviato le mail ad Aylin è quello di Leyla. Il giovane, a questo punto, farà tutto il suo possibile per provare a recuperare la collaborazione con la modella famosa. Infatti, Devit si recherà a Agva insieme a Sanem per provare a parlare con la ragazza e convincerla a rispettare le regole del contratto che ha intrapreso con la sua agenzia pubblicitaria. Sanem, invece, dovrà rispettare ciò che gli ha ordinato di fare Emre, ovvero fare in modo che suo fratello e la top model non si incontrino. In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che le puntate della serie televisiva sono in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 sul canale del Biscione.