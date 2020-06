Nuove anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che sta riscuotendo successo sulle reti Mediaset. Dagli spoiler relativi alla puntata in programma il 26 giugno su Canale 5, si evince che Can e Sanem Aydin fingeranno di essere una coppia per ottenere la campagna pubblicitaria di Enzo Fabbri. Emre Divit (Birand Tunca), invece, sarà sempre più propenso a rovinare la Fikri Harika, l'agenzia pubblicitaria del padre Aziz, grazie alla complicità di Aylin Yuksel.

DayDreamer, anticipazioni 26 giugno: il piano di Emre e Aylin per distruggere la Fikri Harika

Le anticipazioni della serie tv turca, riguardante la puntata in onda venerdì 26 giugno su Canale 5, annunciano ricche novità per i fan di Can e Sanem (Demet Ozdemir).

Ayssan deciderà di restituire il negozio di alimentari a Nihat e Mevkibe, allo stesso prezzo con cui l'ha comprato. Can penserà di sospendere la sua partnership con Fabbri, ma Deren lo incoraggerà ad agire per il bene dell'agenzia pubblicitaria. A tal proposito CeyCey (Anil Çelik) confesserà a Divit di aver convinto Enzo (Özgür Özberk) a continuare la collaborazione, dopo che aveva fatto una scenata di gelosia alla festa in riva al mare. Aylin, indispettita per aver ottenuto solo la parte digitale della campagna, organizzerà con Emre un nuovo piano per mandare in rovina la Fikri Harika. Muzaffer e Ayhan restituiranno la clientela a Nihat.

Can e Sanem si fingono fidanzati davanti a Fabbri

Nel corso della puntata del 26 giugno di DayDreamer - Le ali del sogno, Sanem consegnerà a Emre le fotografie della campagna a favore delle donne scattate da Can.

Tuttavia il secondogenito di Aziz (Ahmet Somers) deciderà di tenere per sé gli scatti fotografici, in quanto vuole capire se Aylin è davvero interessata a lui o se per lei la loro storia è solo un beneficio economico. Fabbri, nel frattempo, avrà intenzione di organizzare un incontro tra i lavoratori della Fikri Harika e quelli dell'agenzia della Yuksel per stringere un rapporto di fiducia.

L'imprenditore italiano inviterà Sanem e Divit a cena a causa sua. Qui i due giovani fingeranno di essere fidanzati, tanto che l'uomo gli domanderà come si sono conosciuti. Il fratello di Emre e Sanem, a questo punto, racconteranno di essersi incontrati a Parigi mentre attendevano di entrare al cinema in un giorno di pioggia.

La figlia di Nihat (Berat Yenilmez) confesserà al fotografo di essere promessa sposa di Osman (Ali Yagci). La ragazza, infatti, chiederà al presunto fidanzato di accompagnarla all'evento di Enzo per scoraggiare ogni iniziativa di Can.