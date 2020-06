Molto colpi di scena attendono i fan di DayDreamer nel prossimo episodio in onda lunedì 22 giugno su Canale 5. A partire dalle 14:45, i fan della soap tv turca vedranno come Sanem non riuscirà a nascondere la gelosia nei confronti di Can. La modella Arzu Tas in occasione di uno shooting fotografico, cercherà in tutti i modi di attirare l'attenzione del maggiore dei Divit, scatenando la gelosia di Sanem che, consapevolmente, metterà delle fragole nel frullato di Arzu, scatenandole una reazione allergica.

Anticipazioni DayDreamer: Arzu mostra interesse per Can, Sanem furiosa

Arzu Tas, grazie all'intercessione di Can Divit, sarà riuscita a liberarsi del ricatto di Aylin e sarà tornata a lavorare per la Fikri Harika.

La modella sarà la protagonista di una campagna pubblicitaria i cui scatti saranno realizzati nei giardini della villa dei Divit. In quest'occasione Arzu si mostrerà dispotica e arrogante con tutto lo staff, ed in particolare con Sanem che per l'occasione le farà da assistente. La modella, nel corso della giornata, non nasconderà il suo interesse per Can Divit (Can Yaman), cosa che manderà su tutte le furie Sanem.

Sanem gelosa di Can, provoca una reazione allergica ad Arzu Tas

La giovane Aydin sarà gelosa del rapporto instaurato tra la modella e il suo datore di lavoro e arriverà a mettere consapevolmente delle fragole nel frullato iperproteico di Arzu ben sapendo che la modella è allergica al frutto.

Le conseguenze del gesto di Sanem non tarderanno a manifestarsi dato che la modella avrà una reazione cutanea sul viso che la costringerà a correre in ospedale. Le anticipazioni sul nuovo episodio in onda il prossimo 22 giugno, svelano inoltre che Emre, cercherà ancora una volta di sabotare il fratello impedendo che una importante società di cosmesi entri in collaborazione con la Fikri Harika.

La sorella di Sanem torna a lavorare nell'azienda di Can nella prossima puntata di DayDreamer

Dagli spoiler riguardanti il nuovo episodio di DayDreamer, si verrà a sapere che Can si renderà conto che è stata proprio Sanem a provocare consapevolmente la reazione allergica di Arzu Tas e le chiederà a bruciapelo se per caso è gelosa di lui.

Nel frattempo Leyla, tornata finalmente al lavoro, sarà più che mai determinata a scoprire l'identità della talpa che passa le informazioni alla concorrenza. La madre di Sanem nel frattempo, cercherà di svendere tutti i prodotti presenti nella bottega di alimentari per non dare modo al nuovo proprietario di usufruirne. I coniugi Aydin scopriranno poi che Sanem ha saldato il loro debito.

Questo e molto altro nella puntata di 'DayDreamer - Le ali del sogno' in onda lunedì 22 giugno su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.