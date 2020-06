La soap turca DayDreamer - Le ali del sogno ha come protagonista l'amore romantico e divertente tra Can, proprietario di un'importante agenzia pubblicitaria, e Sanem, sua dipendente. L'attrazione tra i due è visibile a tutti, ma per vari motivi non riescono a far intrecciare le loro strade. A minare il loro rapporto, infatti, è Emre, fratello di Can, il quale si serve di Sanem per i suoi piani e che ingenuamente prova a sabotare l'azienda di famiglia. Nella puntata che sarà trasmessa giovedì 25 giugno, Can confesserà finalmente a Sanem di essere l'Albatros che lei sta cercando.

Anticipazioni puntata 25 giugno

L'imprenditore Enzo Fabbri si mostra interessato a Sanem, ma Can, geloso della ragazza la portata via interrompendo la loro conversazione. Pertanto, nella dodicesima puntata Fabbri è molto offeso dal gesto del proprietario dell'azienda e decide di affidare la campagna pubblicitaria ad Aylin. Ceycey, però, riesce a sistemare la situazione facendo capire all'imprenditore che Can è molto geloso di Sanem. Fabbri, quindi, dispiaciuto per aver creato problemi nella coppia, decide di cambiare idea riguardo la campagna pubblicitaria ed affidarla nuovamente all'agenzia di Can. Intanto il fotografo porta Sanem in una casa nel bosco, dove spegneranno il cellulare e vivranno una serata in piena tranquillità.

Dopo questa serata, i due saranno sempre più legati anche se sarà difficile confessare i loro sentimenti all'altro.

Can confessa di essere l'Albatros

Durante il loro soggiorno nella casa nel bosco, Can prepara carne alla brace ed offre del vino a Sanem. Avendo bevuto troppo, la giovane cade in un sonno profondo tra le braccia del suo datore di lavoro.

A questo punto Can, preso dal momento e dal forte sentimento che sta crescendo per la donna, le confessa di essere l'Albatros che lei sta cercando da tempo. Sanem, però, è caduta in un sonno troppo profondo per ascoltarlo. Il giorno dopo il fotografo accompagna la giovane a casa ed ha uno scontro con l'uomo che ha acquistato il negozio dei genitori di Sanem.

Can lo minaccia di farlo finire in galera se non si decide a restituire il minimarket. In azienda Sanem scopre che il suo Albatros ha avuto in passato una storia con Polen e ne resta incredula. La giovane, in seguito a questa scoperta, inizia a credere che il suo sogno d'amore stia svanendo. Intanto Can non si decide a confessarle i suoi sentimenti, poiché è ancora convinto che lei sia fidanzata e inoltre, non ha la minima idea che Sanem è la spia dell'azienda. La ragazza, dal suo canto, è offuscata dal parere di Emre, il quale le ha dipinto negativamente suo fratello tanto da condizionarla anche nei suoi sentimenti.