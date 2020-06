Le anticipazioni della puntata di Daydreamer in onda il 12 giugno svelano come i rapporti tra Emre e Can non siano proprio idilliaci. Si verrà infatti a conoscenza che Emre nutrirà sentimenti di gelosia nei confronti del fratello e farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote, soprattutto dopo aver saputo che il padre Aziz lo ha messo a capo dell'azienda. Per raggiungere il suo scopo, Emre non esiterà ad ingannare Sanem, facendole credere che sia proprio Can la talpa in azienda. Per tale motivo, la giovane accetterà di spiare Can dietro lauto compenso.

Sanem e Can si incontrano

Dalle anticipazioni riguardanti l'episodio del 12 giugno della soap tv turca 'DayDreamer-Le ali del sogno', si viene a sapere che Sanem e Can continueranno a ripensare a quanto avvenuto nella loggia del teatro e a chi sia la persona che hanno baciato.

Nel frattempo, Sanem farà la conoscenza del suo datore di lavoro anche se, inizialmente, non saprà chi sia in realtà. Anche per questo motivo la ragazza comincerà a fare commenti negativi sul suo capo assieme ai colleghi, ignorando il fatto che il diretto interessato sia alle sue spalle e abbia sentito tutto.

DayDreamer-Le ali del sogno, spoiler: Can prende in mano l'azienda e impone nuove regole

Sanem rimarrà di stucco quando si renderà conto di avere di fronte proprio il suo datore di lavoro. Nonostante i commenti negativi fatti dalla neo assunta sul suo conto, Can ne rimarrà affascinato. Alla fine della giornata lavorativa, la giovane Aydm incontrerà anche Emre, il quale le confesserà di avere problemi con il fratello: stando alle sue parole, Can uscirebbe con la sua ex fidanzata Aylin.

Il subentro di Can in azienda, avrà un effetto destabilizzante non solo verso il fratello, ma per tutti i dipendenti. Da quanto si apprende infatti, il giovane fotografo, metterà in atto una nuova strategia e imporrà nuove regole di sicurezza in azienda. Il tutto per cercare di stanare la talpa che passerebbe informazioni alla concorrenza.

Sanem accetta di spiare Can per conto di Emre nella puntata del 12 giugno

Dagli spoiler del nuovo appuntamento di Daydreamer, si scopre che Emre cercherà di usare uno stratagemma al fine di farsi aiutare da Sanem nel suo piano per rovinare il fratello. Si apprenderà infatti che il giovane chiederà alla sorella di Leyla di spiare Can in cambio di una somma di denaro.

Sanem, che avrà bisogno di soldi per estinguere il debito del padre, accetterà l'incarico, anche se con riluttanza.

Questo e molto altro nell'episodio di Daydreamer, in onda venerdì 12 giugno su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.