Mercoledì 10 giugno debutterà su canale 5 la nuova soap turca Daydreamer - Le Ali Del Sogno che sostituirà per tutta l'estate il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La prima puntata si aprirà con una festa aziendale in cui Can, il protagonista, sarà impegnato a dover difendere suo padre, Aziz Divit, da attacchi esterni.

Anticipazioni dal 10 al 12 giugno, Sanem troverà lavoro

Con l'esordio della nuova soap i telespettatori conosceranno Sanem, la giovane protagonista che sogna da tempo di diventare un'affermata e stimata scrittrice e che troverà lavoro presso l'azienda di famiglia di Can.

Un'agenzia pubblicitaria in cui lavora anche lui. La vicenda si aprirà con una grande festa aziendale che verrà interdetta da un ospite non del tutto gradito che si presenterà con il chiaro scopo di offendere e mettere in cattiva luce il proprietario Aziz Divit. Can, ormai divenuto il nuovo capo dell'azienda di famiglia, deciderà di adottare nuove misure di sicurezza onde evitare il ripetersi di episodi spiacevoli come quello che ha coinvolto suo padre nel corso della festa aziendale.

La sorella di Sanem, Leyla Aydin, finirà nei guai

Leyla, la sorella di Sanem, si ritroverà ad affrontare uno spigoloso inconveniente lavorativo. Sanem riuscirà ad ottenere il lavoro nell'azienda di famiglia Divit, proprio grazie al fatto che sua sorella è la segretaria personale di Emre, un altro figlio di Aziz Divit.

I problemi per Leyla cominceranno subito dopo l'arrivo in azienda di Can. L'uomo arriverà in azienda in seguito alla richiesta di suo padre di scovare la talpa che sta passando informazioni private alla loro concorrente Aylin. Per questo motivo Can rinuncerà al suo lavoro di fotografo per seguire la volontà di suo padre.

Il giovane deciso a trovare la verità ed ignaro del fatto che il traditore è proprio suo fratello Emre, che all'insaputa di tutti ha ripreso la sua storia con Aylin, deciderà di far passare al setaccio tutti i dispositivi elettronici dei suoi dipendenti per capire da quale pc siano state divulgate le informazioni dell'azienda.

Per questo motivo si scontrerà con Leyla impossibilitata nel proseguire il suo lavoro senza computer. Can le comunicherà che potrà tornare al suo lavoro solo quando sarà accertato che dalla sua postazione non siano state divulgate le informazioni private dell'azienda pubblicitaria. Questo sarà per la donna un ulteriore boccone amaro da dover digerire a causa della nomina di Can come nuovo dirigente. Il suo computer risulterà proprio quello da cui sono partite le mai e per questo motivo il suo ritorno al lavoro resterà solo un sogno lontano. Si scoprirà però che ad utilizzare il dispositivo era stato Emre proprio per non far ricadere i sospetti su di lui. Ma sarà lei a pagarne le conseguenze.