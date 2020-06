Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca "DayDreamer- Le ali del sogno", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio ci saranno tante novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Sanem fingerà di essere la fidanzata di Can, in modo tale da permettere all'uomo di aggiudicarsi la campagna pubblicitaria per Fabbri. Nel frattempo, Aylin ruberà le foto a Divit tramite il cellulare di Emre e non solo. Infatti, la donna farà credere che gli scatti di Can sono un plagio e lo danneggerà notevolmente. A quel punto Divit avrà grossi guai ed Emre sospetterà che la sua compagna voglia rovinare la reputazione di suo fratello.

Sanem fingerà di essere la fidanzata di Can

Durante le puntate della prossima settimana, Sanem fingerà di essere la fidanzata del fotografo Can Divit, per permettere a quest'ultimo di ottenere un contratto molto importante tra il cliente italiano Fabbri e l'agenzia Fikri Harika in cui lavora.

Nel frattempo però la dark lady Aylin, riuscirà a rubare le foto della campagna sociale di Can dal cellulare di suo fratello e successivamente accuserà l'uomo di plagio. Proprio per questo motivo, il fotografo si ritroverà in guai seri e Emre scoprirà che dietro questo piano malefico c'è lo zampino della sua socia. Infatti, l'uomo capirà che lo scopo di Aylin è quello di rovinare la reputazione di Can.

Can verrà sospeso dall'associazione mondiale fotografi

I problemi di Can non finiranno qui, in quanto Sanem lo cercherà per informarlo di essere stato sospeso dall'associazione mondiale fotografi. Il Divit riceverà questa terribile notizia dopo l'accuso di plagio.

Intanto Sanem sarà sempre più insofferente nei confronti delle mosse di Emre e inizierà a capire che lo scopo di quest'ultimo è rovinare i piani del fratello.

Inoltre, la donna sospetterà che Emre stia nascondendo qualcosa. Allo stesso tempo, Sanem si accorgerà sempre di più di essersi innamorata di Can.

Poco dopo, Ahyan e J.J. riusciranno a rintracciare la persona che ha cercato di danneggiare Can, però prima che possano raggiungerla verranno intercettati e fermati da Emre.

Infatti, quest'ultimo farà in modo che i due non riescano ad arrivare ad Aylin.

Non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovii episodi della prossima settimana, per scoprire le ultime novità sulle vicende di Can e Sanem e dei principali antagonisti Emre e Aylin. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutti gli episodi della soap opera turca durante la messa in onda televisiva, potrà recuperarli in ogni momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.