'DayDreamer- Le ali del sogno', la soap tv turca con protagonista Can Yaman, continua a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso delle puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio prossimi, il protagonista Can Divit si ritroverà a far fronte, suo malgrado, a un'accusa di plagio. il tutto sarà stato orchestrato con l'inganno dalla perfida Aylin, la quale riuscirà a mettere seriamente nei guai il maggiore dei fratelli Divit. Sanem intanto, per favorire l'acquisizione di un'importante campagna pubblicitaria si fingerà fidanzata di Can.

DayDreamer, trame 29 giugno-3 luglio: Sanem e Can si fingono fidanzati

Il proprietario dell'azienda di cosmesi di origini italiane Enzo Fabbri rimarrà affascinato dalla bellezza di Sanem, scatenando la gelosia di Can. La sorella di Leyla, per agevolare la firma del contratto con la prestigiosa casa di cosmesi, escogiterà un piano e, per tentare di intromettersi nella trattativa si fingerà fidanzata con Can. Aylin intanto, dopo aver perso l'ennesima sfida con la Fikri Harika, sarà disposta a tutto pur di distruggere il maggiore dei Divit e comincerà a studiare un piano per rovinarlo.

Aylin vuole distruggere Can e lo fa accusare di plagio

Dalle anticipazioni riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 dal 29 giugno al 3 luglio si verrà a sapere che Aylin non esiterà a rubare le foto della campagna di solidarietà realizzate da Can e lo farà sottraendo a Emre il suo telefono cellulare.

La donna in seguito, grazie all'aiuto di alcuni complici, metterà in atto una falsa accusa di plagio, che potrebbe seriamente danneggiare la reputazione di Can. Quest'ultimo, a seguito delle false accuse, si ritroverà nei guai con la commissione disciplinare dei fotografi, mentre Emre comincerà a sospettare che dietro a tutto ci sia lo zampino di Aylin.

DayDreamer, spoiler: Can sospeso a causa della falsa accusa di plagio

La commissione disciplinare, a causa dell'accusa di plagio, si vedrà costretta a sospendere il fotografo dall'associazione e sarà Sanem ad avere il compito di dargli la notizia. L'associazione dei fotografi dunque, avrà preso seri provvedimenti nei confronti del maggiore dei fratelli Divit che si ritroverà danneggiato nell'immagine a causa del losco piano di Aylin.

Intanto J.J. e Ahyan cercheranno di capire chi abbia voluto screditare Can e, dopo tante ricerche, riusciranno a risalire a un indirizzo. I due si organizzeranno per recarsi dalla misteriosa persona per tentare di farla confessare, ma verranno fermati da Emre prima che riescano a raggiungerla.

Questo e molto altro nelle nuove puntate della soap tv Daydreamer in onda dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.