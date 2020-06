Nelle prossime puntate di 'DayDreamer-le ali del sogno', molti sotterfugi e inganni verranno alla luce. Dalle anticipazioni riguardanti le puntate già andate in onda in Turchia, si viene a sapere che Sanem capirà di essere stata ingannata da Emre, il quale l'aveva convinta che Can fosse intenzionato a vendere l'azienda prima del ritorno del padre. Sanem, una volta resasi conto di essere stata usata dal minore dei Divit, sarà in preda ai sensi di colpa, anche perché comincerà a nutrire forti sentimenti nei confronti di Can. Per tale motivo, deciderà di lasciare il lavoro alla Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni Turchia: Sanem inganna Can per conto di Emre

Con il passare delle puntate, i telespettatori di DayDreamer, noteranno come tra Can e Sanem l'attrazione si farà sempre più forte. La ragazza comincerà a nutrire forti sentimenti per il suo datore di lavoro e più volte, sarà sul punto di confessargli il suo amore. Sanem però, sarà frenata dai sensi di colpa per averlo ingannato. La giovane infatti, avrà collaborato con Emre per sottrarre a Can degli importanti documenti e degli scatti, finiti poi in mano alla perfida Aylin. Quest'ultima, non esiterà ad utilizzare quanto in suo possesso per mettere nei guai Can che, nel corso delle prossime puntate, finirà in mezzo ad uno scandalo per plagio.

Spoiler DayDreamer: Sanem capisce di essere stata usata da Emre

Sarà a questo punto che Sanem realizzerà di essere stata usata da Emre per rovinare Can, rendendosi conto che, il maggiore dei Divit, non aveva nessuna intenzione di vendere l'azienda di famiglia. Can, grazie all'aiuto di un esperto informatico riuscirà a scagionarsi dalle accuse di plagio, mentre Sanem, sarà in preda ai sensi di colpa per averlo tradito.

La ragazza non riuscirà a confessare a Can né l'inganno, né tanto meno i suoi sentimenti. La giovane inoltre, crederà che Can sia fidanzato con Polen e questo la indurrà a lasciare il lavoro alla Fikri Harika.

DayDreamer, la sorella di Leyla lascia il lavoro alla Fikri Harika a causa dei sensi di colpa

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si verrà a sapere che la sorella di Leyla confiderà il suo tradimento solo a Ceycey. Nel frattempo, anche Emre si sentirà in colpa per aver aiutato Aylin e deciderà di troncare i rapporti con lei. Il giovane, quindi, si ritroverà solo ed ubriaco in un locale, dove verrà raggiunto da Leyla. Tra i due, nel corso delle puntate, si rafforzerà l'intesa. Nel frattempo Sanem, dopo aver lasciato il lavoro, tornerà ad aiutare i genitori nel negozio di alimentari.

In attesa di ulteriori sviluppi in merito alla vicenda legata a Sanem e Can, si ricorda che 'DayDreamer-Le ali del sogno' va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45.