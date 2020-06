Negli ultimi due giorni Stefano De Martino ha partecipato a qualche trasmissione Rai per promuovere la nuova edizione di Made in Sud, in partenza stasera sulla seconda rete. I più attenti, però, hanno notato che il napoletano non indossava la fede nuziale né nel collegamento con Domenica In né ai Soliti Ignoti, dove è apparso ancora più dimagrito e provato. La crisi con Belen Rodriguez sembra lasciare segni inequivocabili sia sull'aspetto che sull'umore dell'ex ballerino.

Anche Stefano De Martino ha tolto la fede

Risalgono a poche settimane fa le foto che i paparazzi sono riusciti a fare a Belen Rodriguez per le strade di Milano: quel giorno in cui ha deciso di portare il figlio al parco, la showgirl ha confermato la crisi con il marito con un gesto chiarissimo.

In alcuni scatti che hanno pubblicato riviste come Oggi e Chi, l'argentina mostrava ai fotografi che alla mano sinistra non indossa più la fede nuziale, cosa che i fan hanno riscontrato anche nelle Instagram stories che la donna posta da qualche tempo sul suo profilo.

La presentatrice di Tu sì que vales, però, non è la sola ad aver messo da parte il simbolo della sua unione matrimoniale: anche Stefano De Martino ha tolto l'anello che rappresenta il sì che lui e la moglie si sono detti in chiesa nel lontano 2013.

La prima circostanza in cui i più attenti hanno notato che alla mano del conduttore non figura più la fede, è stato il collegamento che lui ha fatto con Mara Venier per Domenica In: sebbene l'amica non gli abbia fatto nessuna domanda sul Gossip che lo vuole in crisi nera con Belen, i telespettatori non hanno potuto non fare caso all'assenza del gioiello più prezioso al suo dito.

Estate di lavoro per Stefano De Martino

Ieri, lunedì 15 giugno, Stefano De Martino ha partecipato alla puntata dei Soliti Ignoti: il ragazzo ha provato ad indovinare i mestieri delle persone presenti, ma gli appassionati di gossip sono stati colpiti da un'altra cosa.

Anche nel programma di Amadeus, infatti, il napoletano era senza fede nuziale al dito.

I genitori di Santiago, dunque, come minimo hanno deciso di mettere in stand-by il loro matrimonio in attesa di un incontro che possa portare a qualcosa di definitivo.

Almeno fino alla fine di luglio, infatti, il presentatore Rai è "bloccato" a Napoli per la nuova edizione di Made in Sud: gran parte dell'estate, infatti, l'ex ballerino la trascorrerà lavorando, mentre Belen ha già cominciato a concedersi qualche weekend di relax in lussuosi alberghi del Nord Italia.

Dieci kg in meno per Stefano De Martino

Un altro particolare che hanno colto i curiosi dopo aver visto Stefano in tv di recente, è il suo aspetto un po' diverso rispetto al solito.

Come ha fatto notare anche Mara Venier domenica scorsa, De Martino è dimagrito un bel po' durante la quarantena e alcuni sospettano che possa centrare qualcosa la crisi con Belen e i motivi che l'hanno causata.

Il napoletano ha provato a scherzare sulla sua evidente perdita di chili (il diretto interessato ha parlato addirittura di 10 kg in meno) dicendo che l'ha fatto apposta per poterli recuperare nel periodo in cui vivrà in Campania per lavorare a Made in Sud.

I fan, però, sono un po' preoccupati per Stefano anche dopo averlo visto con la barba incolta e il sorriso un po' forzato ai Soliti Ignoti l'altra sera.

Vedremo se oggi, durante la prima diretta dello show comico di Rai 2 che conduce in coppia con Fatima Trotta per il secondo anno consecutivo, l'uomo indosserà la fede e soprattutto se qualche membro del cast farà qualche battuta di spirito sulla sua chiacchierata situazione sentimentale che lui fino ad ora non ha mai commentato pubblicamente.