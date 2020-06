Sono molti i rumors che si rincorrono, negli ultimi giorni, riguardo alla crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un Gossip che pare infastidire parecchio i due diretti interessati che hanno spiegato di non volerne parlare per tenere un certo riserbo sulla loro vita privata. Dopo il lungo sfogo della bella showgirl argentina su Instagram, è arrivato anche quello del ballerino napoletano che, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato di essere piuttosto stanco delle continue false notizie. L'ex danzatore di Amici di Maria De Filippi inoltre non ha risparmiato qualche dura stoccata ai siti online.

Lo sfogo di De Martino contro le fake news sulla sua vita privata

"State attenti alla male informazione sul web", ha dichiarato Stefano De Martino. Riguardo, invece, alla crisi con Belen Rodriguez, l'ex ballerino di Amici ha preferito replicare con il silenzio, nella speranza che i fan della coppia si rassegnino a non conoscere tutta la verità sulle dinamiche della loro vita sentimentale. "Non ne voglio parlare, non per rispetto ma per maturità – ha precisato il conduttore di Made in Sud ai microfoni del Corriere - Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone a una certa discrezione". La decisione di stare lontano dal gossip è stata comunicata dallo stesso ex ballerino partenopeo in un'intervista a Domenica In, programma condotto da Mara Venier.

La conduttrice del noto contenitore di Rai 1 ha poi appoggiato la scelta di De Martino replicando con un commento su Instagram: "Ci vuole rispetto, sempre".

Stefano De Martino, il successo con Made in Sud: prima puntata 9,9% di share

La vita lavorativa di Stefano De Martino va a gonfie vele ed è merito del notevole e meritato successo della prima puntata di martedì 16 giugno 2020 della decima edizione di Made in Sud.

A stabilirlo sono gli ascolti tv e i dati auditel di oggi mercoledì 17 giugno, secondo i quali il noto varietà serale di Rai 2 ha raggiunto più di 2 milioni di telespettatori, pari al 9,9% di share. A quanto pare, il conduttore partenopeo è riuscito a superare se stesso: l'anno scorso il suo esordio fu seguito da 1,9 milioni di telespettatori, pari al 9,3 di share.

Inoltre, il presentatore è riuscito a superare i risultati di ascolto di due anni fa quando Gigi D'Alessio si fermò a 1,5 milioni di telespettatori, pari 7% di share. Insomma, numeri davvero molto importanti per Stefano De Martino e la collega Fatima Trotta, che hanno strappato qualche sorriso al pubblico con la loro simpatia e grande senso dell'umorismo, nonostante il periodo complicato per via dell'emergenza coronavirus.