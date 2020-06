Stefano De Martino da quando si trova in crisi con Belen Rodriguez ha scelto di non rilasciare interviste sulla vita privata. Secondo quando riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore di Made in sud starebbe seguendo un diktat per evitare domande di Gossip. Secondo le ipotesi del giornalista, la nuova regola del 30enne per rilasciare interviste sarebbe quella di non ricevere domande sulla sua vita privata.

L'ennesimo allontanamento tra Stefano e Belen è un dato di fatto. La modella sudamericana sul suo profilo Instagram ha ammesso di vivere un momento di difficoltà con il marito.

Ad oggi però, i motivi della crisi coniugale non sono stati svelati.

Il silenzio di De Martino

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono entrati in crisi, il conduttore di Made in sud ha rilasciato molte interviste. La cosa curiosa però, è che il 30enne non ha mai detto una parola sulla moglie. Al contrario in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano ha messo in guardia i suoi fan invitandoli a non credere a tutto quello che si legge sul web.

Anche Mara Venier a Domenica In, per due settimane, ha avuto un collegamento con Stefano De Martino e il cast di Made in sud, ma non ha mai chiesto nulla sulla situazione sentimentale del partenopeo.

Ad indagare sulla vicenda e formulare delle ipotesi ci ha pensato Giuseppe Candela.

Il giornalista di Dagospia avrebbe ipotizzato una sorta di diktat messo in atto da Stefano De Martino. Scendendo nel dettaglio, sul portale si legge: "Vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo".

Insomma, secondo Giuseppe Candela se il 30enne campano non ha mai parlato dell'attuale situazione sentimentale con la più grande di casa Rodriguez non sarebbe colpa dei giornalisti con poco fiuto ma una richiesta di Stefano De Martino.

Ovviamente, queste sono solo delle supposizioni poiché il diretto interessato non ha confermato la versione fornita da Dagospia.

Belen: lo sfogo sui social

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez è stata protagonista di uno sfogo su Instagram. La modella sudamericana come didascalia di un suo scatto ha fatto una riflessione sull'amore.

La sorella di Jeremias e Cecilia si è domandata se è vero il proverbio che dice 'ognuno riceve quello che da'. Inoltre, Belen ha elencato una serie di gesti galanti che le piacerebbe ricevere da un uomo. Prima di concludere il suo intervento, la conduttrice di Tu si que vales ha ammesso di essere stanca: "Non ho più pazienza per i vari bla bla bla". Poi, ha concluso con un velato riferimento al suo matrimonio: "Mi piace pensare che l'amore si trasforma, che non va mai perduto".

Tra le tante persone ad incoraggiare Belen Rodriguez anche Simona Ventura: "Il destino ti porterà tutto l'amore che meriti".