Romina Power è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica In. L'artista italo-americana ha avuto modo di ricordare la sorella Taryn, scomparsa prematuramente a causa di una leucemia. Durante la trasmissione sono anche saltate le norme di sicurezza anti-coronavirus, con Mara Venier e Romina Power che si sono concesse un abbraccio quasi fraterno.

La cantante aveva annunciato su Instagram, il 27 giugno, la dipartita di Taryn scrivendo: "Non potevo avere una sorella migliore in questa vita".

Romina Power ricorda Taryn a Domenica In

Romina Power e Mara Venier si sono lasciate andare ad un commosso abbraccio quando l'ex moglie di Al Bano ha fatto il suo ingresso in studio.

La conduttrice di Domenica In, consapevole di aver violato le regole anti-covid, ha affermato: "Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare". "Nemmeno a me", ha risposto l'ospite.

Dopo essersi accomodata in poltrona, l'ex moglie di Al Bano ha cominciato a parlare della sorella dicendo: "Non è giusto". Power ha spiegato che non riesce a darsi pace per la scomparsa di Taryn in seguito alla leucemia, una malattia che al giorno d'oggi è curabile. Quindi ha aggiunto che, nonostante fosse in cura presso "la migliore clinica degli Stati Uniti", per la sorella purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Romina Power ha sempre avuto un legame speciale con Taryn: "Lei era la mia migliore amica, condividevamo le stesse cose".

Quindi ha descritto la familiare come una persona solare che ha sempre avuto un amore innato per la natura e per gli animali. A questo punto ha fatto una riflessione: "Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana".

La cantante, proseguendo nel suo ricordo della sorella, ha rivelato: "Lei è sempre stata più brava di me".

Ha evidenziato, infatti, come Taryn avesse maggior talento di lei anche sotto il profilo artistico. Infine Power ha voluto chiarire perché ha deciso di andare a Domenica In nonostante il lutto che l'ha colpita in queste ore: "Quando prendo un impegno, lo mantengo".

Terminato il capitolo legato alla scomparsa di Taryn Power, è entrata in studio anche Loretta Goggi.

Quest'ultima ha lavorato insieme a Romina Power in passato sul set di alcuni film. Anche l'artista romana non ha mancato di abbracciare sia Mara Venier che la cantante italo-statunitense. Infine le tre donne di spettacolo si sono soffermate nel raccontare parte del loro vissuto personale e professionale.