Da settimane sono i vip più chiacchierati e le indiscrezioni sulla loro nuova crisi imperversano ovunque, in tv così come nei siti-web e sui giornali di Gossip. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che, da giorni vivono, a quanto pare, momenti difficili a seguito della loro ennesima rottura. Al momento non sono note le cause, ma la modella argentina ha confermato la loro crisi d'amore in risposta ad un commento giunto su Instagram da un utente, che difendeva De Martino dall'accusa di un presunto tradimento ai suoi danni. Invece, in occasione di una nuova intervista concessa a Domenica in collegamento da Napoli, il ballerino non ha parlato della crisi con la modella Rodriguez, che nelle ultime ore ha condiviso con il web alcuni post di una vacanza trascorsa con i suoi familiari.

Stefano De Martino ospite a Domenica in

In molti erano in trepidante attesa di assistere alla nuova intervista di De Martino a Domenica in del 14 giugno, pensando che per l'occasione il ballerino avrebbe fatto luce sulla rottura avuta con Belen. Ma l'ultimo intervento dell'ex volto di Amici di Maria De Filippi in tv ha deluso le aspettative di chi sperava di poter sapere di più sulla "coppia scoppiata". Così come aveva fatto in un'intervista concessa di recente a Tv, Sorrisi & Canzoni, De Martino non ha proferito parola a Domenica in sulla rottura con Belen. Questo per la sua scelta di far focalizzare l'attenzione mediatica sulla sua carriera artistica e non sulla sua vita privata.

Nel corso della nuova puntata del format condotto da Mara Venier, a quest'ultima non è sfuggito il dimagrimento di De Martino, che, a detta della collega intervenuta in diretta, Fatima Trotta, avrebbe perso almeno 10 kg di recente.

Ma, al riguardo, Stefano ha rassicurato tutti dichiarando: “È l’aria di Napoli. Arrivo qui con dei chili in meno, per poter recuperare". Attraverso la sua nuova ospitata televisiva, ha voluto annunciare ai telespettatori il ritorno del programma da lui condotto con la Trotta e registrato proprio a Napoli, Made in sud che andrà in onda il 16 giugno su Rai 2.

Belen Rodriguez in vacanza con i suoi

Tra le nuove Instagram stories, Belen Rodriguez ha postato diverse immagini e video della vacanza vissuta nelle ultime ore a Sala Comacina, piccolo borgo affacciato sul lago di Como. E insieme a lei figurano anche i suoi familiari: Santiago, il padre, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser.

Con il popolo di Instagram ha voluto condividere anche una foto pubblica, che la immortala in tutta la sua bellezza in bikini mentre è sulle sponde del lago di Como.

Sempre su Instagram, poch i giorni fa Belen ha risposto al commento di un utente che difendeva Stefano De Martino dall'accusa di averla tradita: "Penso che ciò che si dice non sia vero. Il motivo della crisi è sicuramente un altro", questa la sua risposta così: "Ecco, brava". Nelle sue ultime parole la showgirl, quindi, ha confermato la tanto chiacchierata crisi con De Martino, senza tuttavia rivelarne le motivazioni. E in un video condiviso tempo fa con gli utenti, inoltre, non aveva nascosto di vivere un momento difficile. A margine dei gossip circolanti sulla rottura con il marito, nel filmato in questione, aveva poi aggiunto: ''Per tutto il resto, quando me la sentirò racconterò come stanno le cose.

Ma io non gli altri. Non ho più venti anni. Ho delle responsabilità''.

De Martino e Rodriguez: ignote le cause della loro rottura

Al momento non ci è dato sapere cosa abbia provocato la nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tuttavia, così come emerge dai rispettivi profili social dei due vip, molti fan li invitano a mettere da parte i dissapori e a tornare insieme per il bene del loro bambino, Santiago.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi i due si sarebbero lasciati per l'atteggiamento da latin-lover di lui, che avrebbe fatto infuriare Belen, e dal suo canto, invece, Stefano non gradirebbe la presenza continua della famiglia della showgirl nella loro vita di coppia.