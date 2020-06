Elena Santarelli si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La 38enne originaria di Latina ha parlato del momento di difficoltà vissuto dalla sua famiglia, a causa della malattia di Giacomo. La showgirl ha dichiarato che spesso sui social sfoggia dei grandi sorrisi, ma la verità è un'altra.

Elena Santarelli ricopre il ruolo di opinionista nel programma di Rai1, Italia sì. Marco Liorni ha chiamato nel talk Manuel Bortuzzo, la Santarelli, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi. Il programma in questo finale di stagione sta andando in onda tutte le mattine su Rai1 in sostituzione di Storie Italiane, visto che Eleonora Daniele è andata in maternità.

Le dichiarazioni della Santarelli

Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Santarelli ha ammesso di essersi rivolta ad uno specialista. Al termine del percorso intrapreso da suo figlio Giacomo, la 38enne ha avuto un crollo emotivo.

La Santarelli ha precisato che oggi il suo bambino è uscito dall'incubo, ma le cicatrici sono ancora fresche: "Il bip bip del macchinario a cui sono attaccati i bambini in ospedale ce l'ho sempre in testa". La moglie dell'ex calciatore della Lazio ha confessato che prima non riusciva a dormire. Adesso invece, pensa allo stesso al periodo trascorso in ospedale ma riesce ad addormentarsi.

L'opinionista del talk condotto da Marco Liorni ha affermato: "La mia vita su Instagram è tutta sorrisi".

Purtroppo però, la realtà per Elena Santarelli è ben diversa. Spesso la 38enne si sofferma a pensare a tutto ciò che ha vissuto la sua famiglia. In una vecchia intervista la stessa Elena aveva dichiarato di sentirsi in colpa nei confronti della sua seconda figlia, per non averle dedicato abbastanza tempo.

La battaglia della showgirl

Elena Santarelli quando ha scoperto la malattia di suo figlio ha dedicato corpo e anima a Giacomo. La donna è stata a contatto con molte persone che, hanno vissuto il loro stesso calvario. Per questo la 38enne laziale si è fatta portavoce di tutti questi genitori conosciuti nei reparti di oncologia.

L'opinionista Rai ha sempre avuto l'appoggio di suo marito Bernardo Corradi, ma non ha mai negato quanto fosse stato difficile affrontare quel periodo.

Prima di concludere l'intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, la soubrette ha ribadito che Giacomo oggi ha vinto la sua battaglia. Santarelli ha confessato che terminato il percorso di terapia di supporto non c'è più rischio di una ricaduta in futuro: "Dopo che finisci la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce". A tal proposito la diretta interessata ha dichiarato che spesso sente il bisogno di aggiustare il tiro.