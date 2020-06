Emma Marrone è stata scelta come nuovo giudice di X Factor. L'artista salentina passerà quindi alla concorrenza, visto e considerato che è cresciuta artisticamente ad Amici di Maria De Filippi di cui ha vinto l'edizione del 2010 e in cui successivamente aveva anche lavorato come insegnante. Molti erano curiosi di come avrebbe reagito De Filippi al passaggio alla concorrenza di una delle sue pupille più strette.

La reazione della Filippi al nuovo incarico di Emma

Martedì 9 giugno, durante la puntata di E poi c'è Cattelan, c'è stata la presentazione dei nuovi giudici di X Factor, in cui Emma ha rivelato che la prima persona a cui ha parlato di questa importante novità è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo: "L'ho detto prima a Maria e poi a mia mamma", ha spiegato la cantante.

Emma Marrone ha dichiarato che Maria De Filippi ha detto di essere "molto contenta per me ed è orgogliosa in quanto è lei che mi ha scoperta". "Ho visto - ha continuato la cantante - l'orgoglio nei suoi occhi". Dunque Maria De Filippi ha reagito molto bene a questo nuovo incarico dell'artista salentina e le ha dato la sua benedizione perché molto fiera di lei.

Le prime parole di Emma: 'Spero di essere all'altezza del ruolo'

La cantante pugliese ha parlato del suo nuovo ruolo in veste di giudice di X Factor e ha affermato che non vede l'ora di prendere parte a questa nuova avventura. Anche se c'è da ricordare che quest'anno il programma partirà con modalità un po diverse rispetto agli altri anni a causa delle norme di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19.

Queste le prime parole di Emma dopo la presentazione di Alessandro Cattelan: "Spero di essere all'altezza del ruolo, non vedo l'ora di mettermi in gioco". Poi l'artista ha continuato dicendo che, in un momento così delicato e particolare, spera che "la musica possa essere un messaggio di speranza". Il fedele pubblico di Emma Marrone non vede sicuramente l'ora di ammirare la sua beniamina in questa nuova veste di giudice del programma in onda su Sky.

La cantante salentina ha inoltre commentato l'importante novità sul suo profilo Instagram: "Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova sfida. Spero di riuscire a trasmettere questa mia carica ai cantanti in gara". "Come per tutte le prime volte - ha concluso Emma - sono molto emozionata, ma sono sicura che insieme agli altri giudici faremo del nostro meglio per dare alla musica lo spazio che merita".