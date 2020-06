Enzo Capo da diverse settimane è al centro dei Gossip. L'imprenditore napoletano, single da metà aprile, dopo la fine della sua relazione con Pamela Barretta, iniziata grazie a Uomini e Donne, è stato fotografato insieme a ragazze più giovani e, nella giornata di martedì 9 giugno, ha conosciuto una modella durante un servizio fotografico ed è uscito con lei la sera stessa.

Enzo Capo durante uno shooting fotografico conosce una modella

Enzo Capo sta trascorrendo queste settimane a Napoli e sta passando il tempo con gli amici e lavorando anche come influencer. Nella giornata di martedì 9 giugno, l'imprenditore napoletano ha fatto il modello in un servizio fotografico per un'azienda di abbigliamento, insieme a due bellissime ragazze.

Enzo e Pamela si sono lasciati anche per problemi di gelosia e la dama l'aveva accusato di preferire le ragazze più giovani. L'imprenditore napoletano, durante lo shooting, in una storia Instagram ha ironicamente chiesto alle due modelle in costume da bagno che erano sul set con lui quanti anni avessero, la mora gli ha risposto di avere 28 anni, mentre la bionda 29 anni, così, nell'indecisione e in modo ironico, Capo ha detto che "potevano andar bene".

Enzo esce con la modella Sabrina: 'Voglio farti vedere Napoli'

Dopo aver passato la giornata insieme alla modella Sabrina Scavone a Nola, in una location di eventi, Enzo Capo ha portato fuori a cena Sabrina in un ristorante a Napoli. La ragazza ventottenne, ha detto di non aver mai visto Napoli e l'ex cavaliere di Uomini e Donne si è offerto di farle vedere la sua città: "Ovviamente dopo lo shooting voglio farti vedere anche Napoli" e, brindando insieme con i calici di vino, la ragazza ha acconsentito ad avere come Cicerone l'imprenditore.

Dopo la cena, Enzo e Sabrina sono andati sul lungomare e hanno fatto insieme le storie Instagram, mostrandosi felici. L'intesa fra la Scavone ed Enzo è risultata molta anche durante lo shooting che è trascorso fra battute e sorrisi.

La rottura con Pamela Barretta

Enzo e Pamela si sono lasciati da metà aprile e la loro relazione non è terminata nel migliore dei modi, in quanto la dama del parterre femminile è arrivata a diffidare l'ex fidanzato, minacciandolo di portarlo in tribunale, ma nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, i due sembravano essere arrivati a un compromesso, ossia di terminare le loro discussioni: "Voglio la pace non per tornare insieme, ma per porre fine alla guerra social" aveva detto Enzo.

Pamela gli aveva risposto: "Smettila di parlare di me sui social. Basta teatrini". Dopo la fine della relazione, la Barretta e Capo si erano scambiati frecciatine su Instagram. La ex fidanzata di Enzo, al momento, non ha commentato le storie del 9 giugno dell'ex compagno e la sua nuova conoscenza.