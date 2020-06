La soap opera di origini turche Daydreamer - Le ali del sogno (in originale Erkenci Kuş) che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo italiano dell’amato attore Can Yaman, sta già appassionando il pubblico. I protagonisti regaleranno numerosi colpi di scena, anche nelle puntate in programmazione su Canale 5 la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo aver dato le dimissioni a Emre Divit (Birand Tunca), sarà decisa a confessare la verità a Can sui suoi ambigui atteggiamenti.

Purtroppo la ragazza rinuncerà a far sapere al suo datore di lavoro di amarlo, poiché lo sorprenderà nella sua abitazione con la fidanzata Polen (Kimya Gökçe Aytaç) appena tornata a Istanbul.

Daydreamer, anticipazioni al 10 luglio: Sanem convinta che la spia della Fikri Harika sia Emre

Nel corso degli episodi della serie tv in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 6 a venerdì 10 luglio dalle 14:45 alle 15:35 circa, Sanem sarà ancora assalita da dei forti sensi di colpa. Quest’ultima non riuscirà a stare tranquilla per il fatto che Can sia stato espulso dall'associazione mondiale di fotografi anche a causa sua. La giovane in grossa difficoltà per via della difficile situazione che si è creata con il suo datore di lavoro, e per tutte le menzogne che gli ha raccontato affronterà Emre.

Aydin oltre a dire al contabile della Fikri Harika di non voler più svolgere le sue richieste, si dirà disposta mettere in guardia il primogenito di Aziz.

Nello specifico Sanem sarà convinta che la spia che si nasconde nell'azienda pubblicitaria dei Divit sia proprio il figlio minore di Aziz.

Aydin rinuncia a dichiararsi a Can, Polen ritorna a Istanbul

Successivamente Can deciderà di includere Sanem nel gruppo creativo, non appena verrà a conoscenza che è stata lei ad inventare la campagna che stanno realizzando.

A questo punto la sorella di Leyla metterà piede a casa del suo capo sia per spiegargli il motivo dei suoi comportamenti, e per svelargli ciò che prova nei suoi confronti. Purtroppo Aydin desisterà dal suo intento, poiché ad accoglierla nell'appartamento di Can sarà Polen, la fidanzata del fotografo.

Quest’ultima sin da subito farà capire di essere tornata a Istanbul per riconquistare il proprio amato.

Nel contempo il signor Levent (Baki Çiftçi), il titolare di un’azienda di prodotti organici organizzerà una promozione con il figlio maggiore del Divit, ispirandosi su un’idea elaborata da Sanem. Per concludere Nihat (Berat Yenilmez) stufo di essere un semplice casalingo vorrà aprire un negozio di polpette vegane con Muzzaffer (Cihan Ercan), coinvolgendo anche il macellaio Osman (Ali Yagci).