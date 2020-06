In queste ultime ore sui siti di Gossip circola insistentemente una voce secondo cui Gemma e Sirius sarebbero in procinto di partecipare a Temptation Island Vip. Se ciò venisse confermato, sarebbe clamoroso, dopo le tante polemiche di queste ultime settimane. I due al momento non sono ancora una coppia e, terminato Uomini e donne, stanno continuando ad approfondire la loro conoscenza. Su di loro sono piovute molto critiche, in particolare riguardo al giovane Nicola Vivarelli a cui il pubblico non crede affatto. Secondo i più infatti, il 26enne non sarebbe affatto attratto dalla più matura Gemma e avrebbe deciso di corteggiarla solo per acquisire popolarità.

Gemma e Sirius nuova coppia di Temptation Island Vip?

Una indiscrezione pubblicata da una pagina Instagram sta facendo impazzire il popolo della rete. Secondo quanto pubblicato infatti, pare che la redazione di Temptation Island avrebbe proposto a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di mettere alla prova il loro amore nel reality dei sentimenti, condotto anche quest'anno da Alessia Marcuzzi. Stando ai bene informati, Gemma e Sirius avrebbero accettato la proposta. Molte le reazioni del popolo della rete, tra cui quella dell'ex U&D Amedeo Venza, il quale ha condiviso la notizia sulla sua pagina Instagram, corredandola con un commento ironico: 'Dopo questa chiudo ufficialmente il mio profilo'. Sarcasmo che fa capire come Amedeo sua rimasto basito dall'indiscrezione che, se venisse confermata, creerebbe non poco subbuglio tra il pubblico.

U&D, la gelosia di Gemma potrebbe essere messa a dura prova a Temptation Island

In molti infatti, credono fatto che Nicola/Sirius abbia iniziato a corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità e non per una reale attrazione verso la dama torinese, dalla quale lo separano ben 44 anni di età. Se la notizia della loro partecipazione a Temptation Island Vip fosse vera, questo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Riuscirà Gemma a tenere a bada la sua gelosia nei confronti del giovane 26enne? In attesa di sapere se realmente Sirius si ritroverà a dover superare la prova delle tentatrici all'interno del reality dei sentimenti, il giovane è tornato da poche ore, ad utilizzare il suo profilo Instagram, postando alcuni video in cui fa sapere di aver raggiunto Torino, la città in cui vive Gemma.

La loro conoscenza diventerà una vera e propria relazione a dispetto dei pregiudizi? In attesa di conoscere la verità sulla loro partecipazione al reality, è notizia di poche ore fa, che la versione Nip di Temptation Island prodotto dalla 'fascino' di Maria De Filippi, prenderà il via il prossimo 7 luglio. Alla conduzione ancora una volta Filippo Bisciglia.