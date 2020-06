Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono da settimane al centro dei Gossip in rete per via della loro frequentazione. La dama torinese ha conosciuto il modello toscano all'interno di Uomini e Donne e hanno iniziato una conoscenza. Negli ultimi giorni ci sono stati rumors in rete, relativi ad una possibile crisi fra di loro, ma una risposta che Sirius ha dato ad una fan su Instagram, dimostrerebbe un interesse ancora forte da parte del marinaio toscano nei confronti della Galgani.

Nicola Vivarelli ha risposto ad una fan su Instagram, mostrando ancora interesse verso Gemma

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono lontani in questi giorni, in quanto il 26enne è ritornato in Toscana, sua regione di origine.

A causa della distanza fra Sirius e Gemma, erano iniziate a circolare voci su una possibile crisi fra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi ma, nella giornata di giovedì 24 giugno, Nicola avrebbe dimostrato ancora interesse nei confronti della Galgani. Vivarelli si è recato in Liguria con un amico e fotografo per fare degli scatti al mare, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram e una fan ha lasciato questo commento sotto la sua fotografia: ''Lo sai, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene, mare, monti laghi ecc ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza''. La risposta di Srius è stata: ''100'', che è un'immagine che viene usata per indicare di approvare al 100% qualcosa.

Il modello non avrebbe lasciato dubbi con questo messaggio, dimostrando di essere ancora interessato alla dama torinese.

Nicola e Gemma continuano la loro conoscenza

Dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere.

In un primo momento ci sono stati avvistamenti della coppia, per le strade del centro di Roma, mentre passeggiavano a braccetto, poi sono stati fotografati a cena insieme in un ristorante. Nonostante le polemiche sulla frequentazione fra la settantenne e il giovane modello ventiseienne, la frequentazione fra il marinaio e la dama torinese sembra proseguire e, attraverso le dichiarazioni di Gemma in un'intervista a Uomini e Donne Magazine, sembrerebbe procedere a gonfie vele la loro conoscenza.

La Galgani ha raccontato che, al termine di un viaggio in taxi in cui si è tenuta per mano con Nicola, si sarebbero scambiati un bacio a stampo con la mascherina. La risposta di Nicola su Instagram non lascerebbe dubbi sull'interesse di Vivarelli per Gemma. Non resta che attendere il prossimo avvistamento della coppia o qualche altra intervista per sapere come sta procedendo la frequentazione della coppia.