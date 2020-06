Giovanna Abate e Sammy Hassan sono al centro dei Gossip in questi giorni, a causa di un allontanamento social, apparso sospetto ai fan della coppia. In particolar modo non è passato inosservato il compleanno del vocalist dove la Abate non ha fatto nemmeno una dedica al fidanzato sui social. Nella giornata di sabato 27 giugno, Giovanna ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha fatto capire di aver bisogno di tempo prima di fare una comunicazione ufficiale sul suo rapporto con Sammy. Anche Amedeo Venza ha commentato i problemi fra la tronista e la sua scelta.

Giovanna e Sammy si sarebbero lasciati: il post di Giovanna

Giovanna Abate ha pubblicato una storia Instagram in cui ha affermato di leggere i continui messaggi che riceve dai fan. L'ex tronista di Uomini e donne ha postato un suo selfie con la seguente didascalia: ''Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente.. I need time!'' Le parole usate da Giovanna fanno intendere che non stia attraversando un bel periodo con il compagno, una probabile crisi. Amedeo Venza, popolare influencer, ha pubblicato sul suo profilo una frase in cui ha fornito dettagli ulteriori sui problemi che ha incontrato la coppia dopo la scelta all'interno di Uomini e Donne.

Amedeo Venza ha saputo che Giovanna e Sammy hanno preso una pausa di riflessione

Amedeo Venza ha pubblicato una storia Instagram in merito alla relazione fra Giovanna Abate e Sammy Hassan, scrivendo: ''Purtroppo con grande rammarico ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi... una pausa di riflessione dovuta ad una forte incompatibilità caratteriale.

È successo tutto subito dopo la scelta quando hanno avuto modo di conoscersi per davvero! Pare a questo punto che la storia si possa definire ufficialmente finita!'' Secondo il presentatore, Giovanna Abate non ha avuto il lieto fine che sperava con il suo corteggiatore. Durante il loro percorso nel dating show di Canale 5 avevano dimostrato entrambi di avere un carattere forte e non erano mancati gli scontri.

Giovanna e Sammy non si mostravano sui social

Dopo la scelta avvenuta qualche settimana fa, la coppia non aveva fatto nessuna dedica social o esternato i propri sentimenti. Nel numero di Uomini e Donne Magazine, uscito in edicola nella giornata di venerdì 26 giugno, sono apparsi sorridenti in giro per le vie di Roma, città di entrambi, anche se Sammy da qualche anno vive a Milano. Hassan ha un figlio, ha trentacinque anni e ha sempre detto durante la conoscenza con Giovanna, di avere priorità diverse da lei, avendo la responsabilità di un bambino. Dopo il post pubblicato da Giovanna Abate, Sammy non ha replicato o fornito dettagli sulla crisi che sta attraversando con la compagna.