L'amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser va avanti nonostante le riviste di Gossip li definiscono addirittura due sconosciuti da quando Giulia De Lellis è tornata nella vita dell'ex tronista. Ad avvalorare parte della tesi dei giornalisti, però, potrebbe essere stata la scelta del dj di invitare a casa sua l'amico proprio una sera in cui la fidanzata era fuori città per lavoro.

I fan di Giulia De Lellis notano un particolare

Sono mesi che i settimanali di gossip sostengono che tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser non corre buon sangue: sebbene abbiano condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip qualche anno fa, tra i due si sarebbe rotto qualcosa quando lei si è fidanzata con Andrea Iannone.

L'influencer ha anche dichiarato che l'amicizia con il compagno di Cecilia Rodriguez si è interrotta perché lui non si sarebbe comportato bene con lei in una determinata circostanza (che, secondo i bene informati, avrebbe a che fare con i tradimenti prima taciuti e poi confessati da Damante).

Nella giornata di ieri, 24 giugno, la rivista Chi ha riportato alla luce questo rapporto affermando che lo sportivo si sarebbe allontanato dall'amico Andrea proprio da quando lui è tornato a fare coppia con la 24enne romana.

Se il blog Vicolo delle News ha provato con screenshoots e recenti Instagram Stories che il legame tra i due giovani va avanti, i fan non hanno potuto non notare un particolare piuttosto strano che avvalorerebbe la tesi secondo la quale tra Ignazio e Giulia non ci sia più molta simpatia.

Ignazio e Andrea amici quando Giulia De Lellis non c'è

A far aumentare i sospetti sull'astio ancora in corso tra Moser e la De Lellis, è stata la scelta di Andrea Damante di invitare a casa sua l'amico proprio la sera in cui la fidanzata non era presente. Come è possibile vedere dalle tante Instagram Stories che ha pubblicato nelle ultime 24 ore, Giulia si trova a Roma per scattare un servizio fotografico, mentre il suo compagno è rimasto a Milano nell'abitazione dove convivono da qualche mese.

È proprio in questo appartamento, però, che ieri sera si è palesato Ignazio: i due amici hanno guardato insieme la partita dell'Inter (squadra della quale sono tifosissimi entrambi) e si sono divertiti a riprendersi con i cellulari per documentare sui social la loro serata tra uomini.

Il fatto che il compagno di Cecilia Rodriguez sia riapparso a casa del "Dama" in una delle poche serate in cui non era con l'influencer, potrebbe essere la conferma al rumor che vorrebbe l'ex tronista di Uomini e Donne tra "due fuochi".

Cecilia e Ignazio contro Giulia De Lellis

L'inimicizia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per Giulia De Lellis sarebbe cominciata circa un anno fa: a luglio del 2019, infatti, la giovane uscì allo scoperto con Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella dell'argentina (Belen) e le conseguenze in alcuni suoi legami d'amicizia sono state evidenti.

Da quando scelse di "accantonare" il legame litigioso con Damante per godersi quello più stabile col pilota, tra la romana e i due ex compagni di Grande Fratello Vip qualcosa cambiò in modo drastico.

L'esperienza condivisa nella Casa più spiata d'Italia aveva contribuito alla nascita di un bel rapporto tra i tre ragazzi, ma l'arrivo del campione di Moto GP nella vita della 24enne avrebbe spazzato via tutto.

La showgirl, ad esempio, non ha perso occasione per punzecchiare nelle interviste l'ex amica ("Lei e Iannone stanno bene insieme, sono alti tutti e due un metro e una banana", disse a Chi mesi fa), e il suo compagno sembra averle sempre dato manforte smettendo di frequentare Giulia di punto in bianco.