Proprio nel giorno in cui una ex di Andrea Damante ha messo "like" a una foto del suo ragazzo, Giulia De Lellis è finita al centro del Gossip per una bella novità. Come ha fatto notare il blog "Very Inutil People", sul polso dell'influencer nella giornata del 22 giugno è comparso un tatuaggio inedito: si tratta della scritta "Lui" che secondo i fan è quasi certamente una dedica al fidanzato col quale è tornata da qualche mese.

Il tatuaggio di Giulia De Lellis fa discutere

È bastata una Instagram Stories di pochi secondi a scatenare i fan di Giulia De Lellis. In un breve video che ha pubblicato ieri sera sul suo account, la giovane ha mostrato degli anelli che ha indossato per una cena fuori, ma i più attenti si sono concentrati su un altro dettaglio.

Nelle immagini in questione, infatti, si vede un nuovo tatuaggio che la ragazza si è fatta sulla parte interna del polso: la scritta in corsivo "Lui". L'ipotesi che hanno fatto la maggior parte di coloro che hanno visto questo filmato è che questo tattoo inedito dell'influencer potrebbe essere stato fatto per amore del fidanzato Andrea Damante.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora dato spiegazioni sulla parola che ha inciso sulla sua pelle di recente, però la stragrande maggioranza dei suoi sostenitori si dice certa del fatto che sia una dedica al ritrovato compagno.

Il 'like' di Claudia Coppola a Giulia De Lellis

Quella sul nuovo tatuaggio probabilmente fatto per amore di Damante, non è l'unica notizia che è trapelata di recente su Giulia De Lellis.

Ieri, per esempio, alcuni siti di gossip si sono occupati dell'insolito apprezzamento di una ex di Andrea a una foto nella quale comparivano sia lui che la bella influencer.

Claudia Coppola, la ragazza che il dj ha frequentato prima di tornare con la storica ex, ha messo un inaspettato "mi piace" su Instagram a uno scatto dei "Damellis" in barca.

Interpellata dal blog Very Inutil People su questo gesto, la giovane ci ha tenuto a precisare: "Credo di vincere il premio come peggior like messo per sbaglio. Sfido chiunque a fare meglio di me".

insomma, la vecchia fiamma del "Dama" non si era accorta di aver messo un cuoricino a un'immagine che ha per protagonisti il suo ex e colei per la quale è stata lasciata tra febbraio e marzo scorso.

Tanti progetti futuri per Giulia De Lellis

Non solo l'amore con Andrea Damante procede a gonfie vele, sono tante le soddisfazioni che Giulia si sta togliendo ultimamente e i progetti ai quali sta lavorando per il futuro prossimo. Oltre a firmare una nuova linea di costumi da bagno per Tezenis, l'influencer pare stia seriamente pensando di riprendere carta e penna in mano per scrivere il sequel del suo primo libro.

A un giornalista di Vanity Fair che di recente le ha chiesto quante possibilità ci sono che presto pubblichi un altro romanzo, la romana ha risposto: "Pazientate ancora un po'". Dopo il successo inaspettato di "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" (che è stato in cima alle classifiche di vendita per oltre due mesi), si dice che la De Lellis sia pronta a raccontare una nuova parte della sua vita, probabilmente a partire dal riavvicinamento all'ex che le ha ispirato la prima "fatica letteraria" con i suoi tradimenti.