È passato quasi un anno dal debutto di Giulia De Lellis nel ruolo di scrittrice. Il primo libro dell'influencer ha fatto registrare vendite record, che hanno spinto i fan e gli addetti ai lavori a chiederle un sequel il prima possibile. In una recente intervista che ha rilasciato, la romana ha chiesto ai suoi sostenitori di avere ancora un po' di pazienza: presto si dovrebbe sapere qualcosa in più sulla sua tanto richiesta seconda "fatica letteraria".

Futuro anche da scrittrice per Giulia De Lellis

Era settembre scorso quando "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza" debuttava nelle librerie di tutta Italia.

Il romanzo che porta la firma di Giulia De Lellis ha venduto oltre 200.000 copie in pochi mesi, diventando uno dei più acquistati del 2019.

Sebbene sia stata molto criticata per le cose private che ha deciso di raccontare nella sua prima fatica letteraria, l'influencer si è detta più volte orgogliosa che il suo progetto possa aver aiutato chi come lei si è trovato a dover affrontare la fine di un amore a causa di ripetuti tradimenti.

Si sa che il libro dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne è incentrato sulla prima rottura con Andrea Damante, quella avvenuta da un giorno all'altro nella primavera del 2018.

La ragazza ha parlato apertamente delle reazioni spesso sopra le righe che ha avuto quando ha scoperto che il fidanzato le ha mancato di rispetto varie volte: gli ha tagliato vestiti costosi, gli ha distrutto la PlayStation ed ha rovinato tante paia di scarpe di marca.

Forse in arrivo un sequel del libro di Giulia De Lellis

Visto l'enorme successo che ha avuto il suo primo romanzo, Giulia ha raccontato in varie interviste che le è stato chiesto più volte di riprendere carta e penna in mano per scrivere un seguito. Fino a pochi mesi fa sembrava impensabile che la De Lellis potesse raccontare qualcosa di ancora più interessante rispetto ai tradimenti che ha subito da Damante, ma quello che è accaduto durante la quarantena potrebbe cambiare tutto.

L'ennesimo ritorno di fiamma che c'è stato tra i "Damellis" questa primavera, infatti, potrebbe essere l'argomento portante di un nuovo avvincente progetto letterario dell'influencer, che dalla sua parte ha il supporto di migliaia di fan che adorano lei e la sua storia d'amore con Andrea.

Interpellata da un giornalista di Vanity Fair sulla possibilità che a breve esca un suo secondo romanzo, la 24enne romana ha fatto sapere: "Pazientate ancora un po'.

Questa risposta arriverà molto prima del previsto".

Tanti progetti in ballo per Giulia De Lellis

Le parole che ha usato Giulia De Lellis per commentare il Gossip sull'uscita di un secondo libro sulla sua frenetica vita, fanno ben sperare i fan, che non vedono l'ora di sapere qualcosa di più su come lei e Andrea si sono riavvicinati dopo quasi un anno di gelo.

Quello della scrittrice, però, potrebbe non essere l'unico ruolo che la giovane ricoprirà nei prossimi mesi. In questi giorni, infatti, sul web si rincorrono le voci sull'eventualità che l'influencer possa tornare in televisione dopo l'estate in un programma che l'ha vista protagonista di recente.

Indiscrezione di questo periodo, infatti, vorrebbe la romana e Damante tra i principali candidati al cast del Grande Fratello Vip 5, il reality al quale entrambi hanno già partecipato in passato.

Si dice che Alfonso Signorini le stia provando tutte o per convincere i "Damellis" a prendere parte al format come un unico concorrente oppure affinché la ragazza non accetti di essere la nuova opinionista della quinta edizione (prenderebbe il posto di Wanda Nara, accanto a Pupo).