Sono sempre più uniti ed innamorati Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo la riappacificazione la coppia pare aver trovato un equilibrio stabile tanto che da tempo si vocifera già della volontà di entrambi di convolare a giuste nozze. Adesso è la rivista Chi a dare quasi per certa la notizia secondo la quale il deejay veronese avrebbe chiesto in moglie la giovane influencer. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe dato una risposta affermativa alla domanda ma, per poter festeggiare, i fan dei due ragazzi attendono l'ufficializzazione da parte dei diretti interessati.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Milano

Dopo il periodo di lockdown trascorso a Pomezia con la famiglia di Giulia, Andrea ha fatto ritorno a Milano per motivi di lavoro. Dopo poco la De Lellis lo ha raggiunto stabilendosi proprio nella casa dell'ex tronista di UeD. Dopo la lontananza e le incomprensioni, i Damellis hanno saputo ricostruire una relazione stabile: evidentemente l'amore che li legava non si è mai spento ed adesso arde più forte che mai. L'influencer ha cominciato a mostrarsi nuovamente sui social con il fidanzato segno che il periodo di reclusione trascorso insieme ha schiarito le idee ad entrambi.

La coppia vuole fare sul serio: solo qualche giorno fa ha presentato al popolo del web un nuovo membro della famiglia.

Tommaso, un tenero e dolce cagnolino, è stato adottato dai due ragazzi e questo è solo un piccolo passo verso quella che potrebbe essere la nuova vita dei due. Infatti, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha reso noto che Andrea, trent'anni già compiuti, si sarebbe deciso a fare il grande passo.

Andrea avrebbe chiesto la mano di Giulia

'Andrea non ha regalato l'anello alla compagna ma le ha chiesto la mano', si legge nella rivista. Inoltre, la bella Giulia non avrebbe fatto attendere troppo l'ex tronista dando subito una risposta affermativa. Insomma, dopo la pace questo è il momento di organizzare un matrimonio in grande stile e non è escluso che ben presto non arrivi anche un anello di fidanzamento per suggellare la promessa di matrimonio.

Nei giorni scorsi la coppia ha festeggiato il quarto anniversario. Anche se i due hanno passato un periodo lontano non hanno dimenticato il giorno in cui sotto i riflettori di Uomini e Donne è avvenuta la scelta che ha fatto sognare tutto il pubblico del dating show, che da allora non ha mai smesso di seguire con affetto i due innamorati. Le foto pubblicate dalla rivista, poi, non lasciano spazio a molti dubbi: i due appaiono sempre più complici e felici. I mesi passati lontani non hanno fatto altro che far comprendere ad entrambi che i sentimenti che li legano sono unici e non vanno persi. Non resta che attendere adesso le dichiarazioni di entrambi: se la notizia del matrimonio fosse confermata Giulia e Andrea non mancheranno di tenere sempre informati i fan sui preparativi.