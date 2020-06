Giulia Valentina non è quasi mai al centro del Gossip per via della sua riservatezza, ma giovedì 10 giugno è finita sotto ai riflettori per un bel gesto nei confronti di una sua follower. L'influencer torinese, leggendo un messaggio su Twitter di una sua fan che non poteva permettersi i prodotti da lei pubblicizzati, ha deciso di regalarle una gift card, facendo in modo così che potesse averli gratis.

Giulia Valentina regala una gift card a una fan che non poteva acquistare i prodotti da lei sponsorizzati

Giulia Valentina, nel corso degli anni, si è dimostrata molto generosa con i suoi fan: è capitato a volte che abbia regalato biglietti per eventi ad alcuni di loro, oppure che abbia pagato colazioni in sospeso in alcuni locali in giro per il mondo.

Oltre che per il suo carattere semplice, Giulia è apprezzata molto sui social per i suoi gesti generosi ma silenziosi, mostrando attenzione verso chi la segue. Dopo aver letto su Twitter un messaggio di una follower che affermava di aver seguito le stories della influencer che sponsorizzava dei prodotti per lei troppo costosi, Giulia Valentina le ha inviato un messaggio su Instagram: "Mi sono fatta fare una gift card per te. Tra poco te la mando".

La fan incredula dopo il gesto di Giulia Valentina e i commenti in rete

Dopo aver ricevuto il messaggio privato su Instagram dalla sua beniamina, la ragazza ha risposto a Giulia, incredula per la sorpresa ricevuta. L'influencer ha compiuto quel gesto in privato, senza renderlo pubblico: è stata la fan a rendere noto su Twitter il bellissimo gesto che l'influencer aveva fatto per lei: "Mi ha appena scritto Giulia Valentina per dirmi che mi ha fatto fare una gift card personalizzata per comprare dei prodotti che non potevo permettermi, sto piangendo".

Una ragazza su Twitter ha commentato l'accaduto: "Per me lei ha il seguito che merita e gliene auguro di più". Anche altri utenti hanno commentato la vicenda.

L'influencer torinese apprezzata per la generosità

I follower di Giulia hanno ricordato, sotto al tweet pubblicato dalla ragazza che elogiava l'influencer, altri gesti che aveva fatto già in passato.

Qualche mese fa, la conduttrice di TGIG aveva avuto un problema con la piattaforma digitale Netflix e un ragazzo ha ricordato la vicenda: "Tempo fa non riusciva ad accedere al suo account Netflix perché le risultava che qualcuno lo stesse già utilizzando. Al posto di cambiare la password decise di pagare un account in più per lasciare che quella persona potesse continuare a usufruirne".

Sul profilo social dell'influencer torinese non è stato pubblicizzato il gesto di generosità che l'ha vista protagonista.