In questi giorni fervono serrati i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5 condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Il reality dovrebbe prendere il via a settembre e ovviamente, non potevano mancare le prime indiscrezioni sul cast che varcherà la famosa porta rossa. Sul web già circolano alcuni nomi dei Vip che parteciperebbero al noto reality. Tra questi Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e Flavia Vento. Poche ore fa però è stata lanciata una nuova indiscrezione ancora tutta da confermare, secondo cui potrebbero ritornare nella casa più spiata d'Italia l'influencer Giulia De Lellis e Andrea Damante.

I due che sono ritornati insieme, potrebbero partecipare come un unico concorrente, dopo aver già fatto parte entrambi del seguitissimo Reality Show in passato in edizioni diverse.

Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbero varcare la porta rossa del GF Vip

A lanciare questo rumor è stato sul suo profilo Instagram Amedeo Venza. Il ragazzo in una story postata nelle scorse ore, ha anticipato che questa nuova edizione in partenza dopo l'estate potrebbe essere dedicata all'amore e quindi alle coppie vip. Poi ha aggiunto che tra i papabili concorrenti spunterebbe una delle coppie più amate della televisione e in particolare del web. Si tratterebbe proprio dell'influencer Giulia De Lellis e di Andrea Damante.

Sempre stando alle rivelazioni fatte da Venza, i due fidanzati entrerebbero nella famosa casa del Grande Fratello Vip come un unico concorrente. Poi, Amedeo ha svelato altri nomi di possibili nuovi concorrenti.

Andrea Cerioli e Arianna probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Dunque, la nuova edizione del reality è alle porte e stando a queste ultime indiscrezioni apparse sul web sarebbe dedicata all'amore.

Verrebbe dato spazio ad alcune delle più amate coppie Vip del web e non solo. Amedeo Venza ha infatti anticipato tra i vari possibili partecipanti che potrebbero varcare la porta rossa in veste di concorrente, un'altra coppia nata anch'essa nello studio di Uomini e donne. Stiamo parlando di Andrea Cerioli che come ricorderà chi segue il reality ha già partecipato al Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi e della sua fidanzata Arianna Cirrincione.

Poi, circolano tra i tanti nomi, anche quelli di Enzo Paolo Turchi e di sua moglie Carmen Russo. Intanto, mentre pare sia certa la presenza del cantante Pupo confermato come opinionista, non lo sarebbe quella della moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara. Nelle ultime ore infatti sul web si vocifera che al suo posto potrebbe arrivare Loredana Lecciso.