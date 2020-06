Roberta Morise da settembre non dovrebbe fare più parte dello storico programma della fascia del mezzogiorno di Rai 2 I fatti vostri. Sembra che nelle intenzioni del direttore di rete Ludovico Di Meo ci sia l'intenzione di cambiare la partner a fianco di Giancarlo Magalli che, invece, sarebbe confermato al timone della trasmissione. A dare queste anticipazioni è Tv Blog che invece non dà informazioni su Paolo Fox.

Roberta Morise non sarebbe prevista nel cast della prossima edizione

I fatti vostri da settembre cambieranno di nuovo pelle e, con ogni probabilità, dalla rivoluzione non si salverà Roberta Morise.

La notizia arriva in un certo senso anche in maniera sorprendente visto che in questi due anni la trasmissione con la Morise ha mantenuto i suoi dati di ascolto e pare che il rapporto con Giancarlo Magalli sia rimasto sempre buono e lo sia tuttora. A differenza di quanto avvenne ad esempio con Adriana Volpe con la quale ci sono state - e tuttora perdurano - frizioni molto importanti. Tv Blog.it annuncia anche altri dettagli importanti visto che non sarebbe confermata nel suo ruolo nemmeno l'orchestra di Demo Morselli e la voce di Graziano Galatone. Per il ruolo di Morselli sembra forte la candidatura dell'orchestra Palatresi.

Maya, Silvestrin e Togni tra le candidate per il posto di Roberta Morise

Naturalmente infuria già il toto-nomi per prendere il posto di Roberta Morise alla conduzione de I Fatti Vostri a fianco di Giancarlo Magalli. Tra i nomi forti che vengono indicati da Tv Blog ci sono quelli di Veronica Maya, quello di Elisa Silvestrin e di Samanta Togni.

Era stato fatto anche il nome di Stefania Orlando ma la diretta interessata ha smentito e ha dichiarato di non essere in nessun modo in lizza per la conduzione della trasmissione.

In prima fila sembrerebbe ora esserci Samanta Togni, in uscita da Ballando con le Stelle, dopo anni di militanza nel programma.

Il direttore della seconda rete Ludovico Di Meo la stima molto. Potrebbe essere lei la prescelta ma non sono da considerarsi fuori dai giochi nemmeno Veronica Maya e Elisa Silvestrin. Anche Maya gode della stima del direttore di rete visto che è attualmente impegnata proprio in un programma su Rai 2 L'Italia che fa. Silvestrin invece si è classificata seconda a Miss Italia 2006 ed è stata concorrente a Ballando con le stelle e inviata del programma del pomeriggio di Rai 1 La vita in diretta.

Non viene fatta invece nessuna menzione da Tv Blog su Paolo Fox e il suo spazio destinato dell'oroscopo del giorno che è sempre stato uno dei punti di forza e uno dei momenti più seguiti del programma. Per sapere se farà ancora parte del programma occorrerà ancora attendere.